Руководители борются с кадровым кризисом: никто не может позволить себе покупать роботов Быстрый рост зарплат из-за нехватки работников с необходимыми навыками вынуждает топ-менеджеров становиться все более изобретательными в повышении производительности. Иначе конкурировать на экспортных рынках невозможно.

Маркус Кирсберг, Андре Лиллелехт и Риво Сисас делятся опытом повышения производительности.

Foto: Andres Laanem

«Давайте будем честны: демографическая ситуация — это не краткосрочный кризис. Уже десятки лет назад мы могли прогнозировать, в каком положении окажемся в этом и следующем году. Для этого не нужно быть ясновидцем», — заявил глава Союза охранных предприятий Эстонии Андре Лиллехт в передаче радио Äripäev «Tööandjate tund».