Руководители борются с кадровым кризисом: никто не может позволить себе покупать роботов
Быстрый рост зарплат из-за нехватки работников с необходимыми навыками вынуждает топ-менеджеров становиться все более изобретательными в повышении производительности. Иначе конкурировать на экспортных рынках невозможно.
Маркус Кирсберг, Андре Лиллелехт и Риво Сисас делятся опытом повышения производительности.
«Давайте будем честны: демографическая ситуация — это не краткосрочный кризис. Уже десятки лет назад мы могли прогнозировать, в каком положении окажемся в этом и следующем году. Для этого не нужно быть ясновидцем», — заявил глава Союза охранных предприятий Эстонии Андре Лиллехт в передаче радио Äripäev «Tööandjate tund».
В понедельник, 17 ноября, у здания Рийгикогу профсоюзы провели акцию протеста против планируемых поправок к Закону о трудовом договоре, которые, по их словам, могут привести к росту нестабильной занятости и снижению доходов работников.
Несмотря на громкие протесты профсоюзов поправки к Закону о трудовом договоре могут быть приняты уже в конце ноября. Вызвавший горячие споры законопроект о гибких условиях труда многие приняли в штыки. Однако специалисты по найму и юристы заверяют, что все стороны трудовых отношений от изменений только выиграют, а иностранных работников поправки коснутся минимально.
