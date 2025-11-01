Назад 01.11.25, 13:52 Аудит изменил результат: убыток PRFoods сменился прибылью в 7,3 млн евро Производитель и переработчик рыбы PRFoods опубликовал аудированную консолидированную отчетность за финансовый год, которая показала существенные изменения в строке прибыли по сравнению с промежуточным отчетом, опубликованным летом.

Годами боровшаяся с долгами PRFoods, по мнению руководства, сейчас на пути к лучшим временам.

Foto: Liis Treimann

Компания, переведенная в начале осени с основного списка Таллиннской биржи в дополнительный, в конце августа сообщала в промежуточном отчете о чистом убытке в 1,7 млн евро по итогам финансового года. Однако после аудита зафиксирована чистая прибыль в размере 7,3 млн евро.