Аудит изменил результат: убыток PRFoods сменился прибылью в 7,3 млн евро
Производитель и переработчик рыбы PRFoods опубликовал аудированную консолидированную отчетность за финансовый год, которая показала существенные изменения в строке прибыли по сравнению с промежуточным отчетом, опубликованным летом.
Годами боровшаяся с долгами PRFoods, по мнению руководства, сейчас на пути к лучшим временам.
Foto: Liis Treimann
Компания, переведенная в начале осени с основного списка Таллиннской биржи в дополнительный, в конце августа сообщала в промежуточном отчете о чистом убытке в 1,7 млн евро по итогам финансового года. Однако после аудита зафиксирована чистая прибыль в размере 7,3 млн евро.
PRFoods вполне может претендовать на звание «разочарование года», успешно стартовавшая публичная компания сейчас в тяжелом положении. О том, как так вышло, рассказал участниками инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» возглавлявший PRFoods многие годы Индрек Касела.
