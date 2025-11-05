Novo Nordisk теряет прибыль и снижает прогнозы

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk увеличила выручку за девять месяцев больше, чем ожидалось, однако квартальные результаты продолжают ухудшаться. Кроме того, компания в очередной раз понизила прогноз по итогам года.
Выручка и прибыль Novo Nordisk за третий квартал оказались ниже прежних показателей, а прогноз стал более пессимистичным.
Foto: Zumapress/Scanpix
Выручка Novo Nordisk в третьем квартале выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до примерно 75 млрд датских крон (10 млрд евро), тогда как аналитики ожидали роста до 76,2 млрд. При этом операционная прибыль сократилась на 30%.
