Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,39%291,74
  • OMX Riga0,34%914,87
  • OMX Tallinn−0,79%1 908,14
  • OMX Vilnius−0,16%1 260,73
  • S&P 500−1,17%6 771,55
  • DOW 30−0,53%47 085,24
  • Nasdaq −2,04%23 348,64
  • FTSE 1000,07%9 721,61
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,44
  • OMX Baltic−0,39%291,74
  • OMX Riga0,34%914,87
  • OMX Tallinn−0,79%1 908,14
  • OMX Vilnius−0,16%1 260,73
  • S&P 500−1,17%6 771,55
  • DOW 30−0,53%47 085,24
  • Nasdaq −2,04%23 348,64
  • FTSE 1000,07%9 721,61
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,44
  • 05.11.25, 12:13

Novo Nordisk теряет прибыль и снижает прогнозы

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk увеличила выручку за девять месяцев больше, чем ожидалось, однако квартальные результаты продолжают ухудшаться. Кроме того, компания в очередной раз понизила прогноз по итогам года.
Выручка и прибыль Novo Nordisk за третий квартал оказались ниже прежних показателей, а прогноз стал более пессимистичным.
  • Выручка и прибыль Novo Nordisk за третий квартал оказались ниже прежних показателей, а прогноз стал более пессимистичным.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Выручка Novo Nordisk в третьем квартале выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до примерно 75 млрд датских крон (10 млрд евро), тогда как аналитики ожидали роста до 76,2 млрд. При этом операционная прибыль сократилась на 30%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 30.10.25, 15:56
Novo Nordisk предложила $9 млрд за покупку фармацевтической компании
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сделала неожиданное предложение о покупке биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на лечении ожирения, на сумму до 9 млрд долларов. Сделка направлена на срыв соглашения, заключенного конкурентом.
Биржа
  • 18.09.25, 17:20
Результаты исследования препарата Novo Nordisk подтолкнули инвесторов к покупке акций
Котирующиеся на бирже акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk заметно выросли в цене после публикации результатов исследования таблетированной формы препарата для снижения веса Wegovy.
Биржа
  • 10.09.25, 15:50
Novo Nordisk сокращает тысячи рабочих мест
Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk объявил о сокращении 9000 сотрудников и вновь понизил прогноз прибыли. В начале торгов акции компании выросли более чем на 3%.
Биржа
  • 07.08.25, 14:44
Акции Novo Nordisk начали расти после провала конкурента
Акции датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk начали расти после того, как американский конкурент Eli Lilly объявил о результатах исследования своего нового перорального препарата для похудения.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
2
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
3
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
4
Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
5
Новости
  • 04.11.25, 13:00
Партия «Отечество», которая готовится возглавить столицу, держит имя будущего мэра в секрете
6
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 05.11.25, 14:53
Инвестор Тоомас: я начал генеральную уборку и выставил первые акции на продажу
Новости
  • 05.11.25, 14:26
«Стало теплее, но туманно». Ингмар Саксинг сравнивает план изменения оценки недвижимости с погодой
Новости
  • 05.11.25, 14:01
«Неприятно говорить человеку: ты уволен». Компания Хуго Осула закрывает билетные кассы и терминалы в нескольких городах
Новости
  • 05.11.25, 13:13
Европейский Союз смягчает общие климатические цели
Сутть: для Эстонии результат очень хороший
Биржа
  • 05.11.25, 12:13
Novo Nordisk теряет прибыль и снижает прогнозы
Биржа
  • 05.11.25, 11:19
Популярный среди инвесторов Inbank увеличил прибыль более чем на 60%
Биржа
  • 05.11.25, 10:26
LHV Group получил штраф от Европейского центрального банка
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Задержанного Олега Беседина подозревают в нарушении санкций и участии в российских операциях влияния

Сейчас в фокусе

Ситуация, при которой большинство людей начинает поиск нового жилья с портала kv.ee, начала складываться уже много лет назад.
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
О пенсии приходится думать всем – и наемным работникам, и предпринимателям.
Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Компания Gunvor Services, зарегистрированная по адресу Торнимяэ, 5, предоставляет агентские и другие вспомогательные услуги компаниям группы.
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
Пресс-конференция по переговорам о формировании городской власти в Таллинне.
Новости
  • 04.11.25, 13:00
Партия «Отечество», которая готовится возглавить столицу, держит имя будущего мэра в секрете
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Новости
  • 04.11.25, 09:28
Центристская партия и «Отечество» начинают коалиционные переговоры в Таллинне
Первые два года мэром Таллинна будет представитель партии «Отечество»
Финансовый эксперт Кристо Крумм видит риски в бизнес-модели двух девелоперов, привлекших средства с помощью облигаций. Он перечисляет причины возможной зависимости компаний от новых займов для обслуживания уже имеющихся обязательств: отрицательный денежный поток, низкая рентабельность и возросшая долговая нагрузка.
Биржа
  • 04.11.25, 08:48
Ловушка для девелоперов. Высокорисковая бизнес-модель заставляет инвесторов насторожиться
Долгие годы были подозрения, что магнат Маргус Линнамяэ владеет контрольным пакетом акций Confido. В 2022 году бизнес начал открыто переходить в его руки.
Новости
  • 04.11.25, 17:24
Confido терпит огромные убытки
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025