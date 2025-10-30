Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%291,06
  • OMX Riga−0,09%911,36
  • OMX Tallinn−0,18%1 886,26
  • OMX Vilnius−0,05%1 260,26
  • S&P 500−0,35%6 866,64
  • DOW 300,45%47 846,59
  • Nasdaq −0,78%23 771,1
  • FTSE 100−0,39%9 718,26
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,77
  • 30.10.25, 15:56

Novo Nordisk предложила $9 млрд за покупку фармацевтической компании

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сделала неожиданное предложение о покупке биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на лечении ожирения, на сумму до 9 млрд долларов. Сделка направлена на срыв соглашения, заключенного конкурентом.
Novo Nordisk предложила $9 млрд за покупку фармацевтической компании
  • Foto: Reuters/Scanpix
Производитель препаратов от диабета и для снижения веса Ozempic и Wegovy предлагает 56,5 доллара за акцию Metsera, что оценивает компанию в 6,5 млрд долларов. Кроме того, предложение включает до 2,5 млрд долларов (21,25 доллара за акцию) при достижении Metsera определенных клинических и регуляторных этапов, сообщает Financial Times. Таким образом Novo Nordisk пытается сорвать сделку, ранее заключенную Pfizer.
