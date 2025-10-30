Novo Nordisk предложила $9 млрд за покупку фармацевтической компании
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сделала неожиданное предложение о покупке биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на лечении ожирения, на сумму до 9 млрд долларов. Сделка направлена на срыв соглашения, заключенного конкурентом.
Производитель препаратов от диабета и для снижения веса Ozempic и Wegovy предлагает 56,5 доллара за акцию Metsera, что оценивает компанию в 6,5 млрд долларов. Кроме того, предложение включает до 2,5 млрд долларов (21,25 доллара за акцию) при достижении Metsera определенных клинических и регуляторных этапов, сообщает Financial Times. Таким образом Novo Nordisk пытается сорвать сделку, ранее заключенную Pfizer.
Акции датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk начали расти после того, как американский конкурент Eli Lilly объявил о результатах исследования своего нового перорального препарата для похудения.
