  • OMX Baltic−0,19%295,87
  • OMX Riga0,03%915,88
  • OMX Tallinn−0,05%2 033,29
  • OMX Vilnius−0,16%1 204,84
  • S&P 5000,3%6 364,33
  • DOW 30−0,08%44 158,78
  • Nasdaq 0,83%21 345,27
  • FTSE 100−0,78%9 092,5
  • Nikkei 2250,65%41 059,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,09
  • 07.08.25, 14:44

Акции Novo Nordisk начали расти после провала конкурента

Акции датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk начали расти после того, как американский конкурент Eli Lilly объявил о результатах исследования своего нового перорального препарата для похудения.
Акции Novo Nordisk отреагировали ростом на новость о слабых результатах нового препарата конкурента.
  • Акции Novo Nordisk отреагировали ростом на новость о слабых результатах нового препарата конкурента.
  • Foto: Imago Images / Dean Pictures / Scanpix
Акции Novo Nordisk подскочили на 12%, тогда как акции Eli Lilly на премаркете в США упали почти на 12%.
