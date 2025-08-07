Акции Novo Nordisk начали расти после провала конкурента
Акции датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk начали расти после того, как американский конкурент Eli Lilly объявил о результатах исследования своего нового перорального препарата для похудения.
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сообщила о росте выручки, который обеспечили в первую очередь продажи препаратов для снижения веса. Одновременно из-за усиливающейся конкуренции компания потеряла долю рынка в сегменте лекарств от диабета, следует из квартального отчета.
Акции датского фармацевтического производителя Novo Nordisk, известного своим препаратом для снижения веса, упали на 15% после предупреждения об уменьшении прибыли, в котором компания понизила прогноз по результатам за весь год.
