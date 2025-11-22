Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • 22.11.25, 10:47

Первая фармацевтическая компания вошла в клуб триллионеров

В пятницу рыночная капитализация Eli Lilly превысила 1 трлн долларов – компания стала первой фармацевтической фирмой, вошедшей в клуб, ранее состоявший преимущественно из технологических гигантов.
Акции фармацевтической компании Eli Lilly в пятницу достигли рекордного уровня, поднявшись почти на 1% и торгуясь на отметке 1051 доллар.
  • Акции фармацевтической компании Eli Lilly в пятницу достигли рекордного уровня, поднявшись почти на 1% и торгуясь на отметке 1051 доллар.
  • Foto: Reuters/Scanpix
В пятницу акции компании достигли рекордного уровня, подорожав почти на 1% и торгуясь на отметке 1051 доллар. Рост отражает успех Eli Lilly на глобальном рынке препаратов для снижения веса, который за последние годы стал одним из самых прибыльных сегментов в здравоохранении, пишет Reuters.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 27.10.25, 07:49
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На начавшейся неделе многие компании как на внутреннем рынке, так и в Соединенных Штатах обнародуют текущее состояние своих финансовых дел. В том числе, станут известны результаты прошедшего квартала нескольких компаний из так называемой «великолепной семерки». Кроме того, как в еврозоне, так и в США ожидаются новые данные по процентным ставкам и экономическим показателям.
Биржа
  • 18.09.25, 17:20
Результаты исследования препарата Novo Nordisk подтолкнули инвесторов к покупке акций
Котирующиеся на бирже акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk заметно выросли в цене после публикации результатов исследования таблетированной формы препарата для снижения веса Wegovy.
Биржа
  • 09.10.24, 12:44
WeightWatchers начинает продавать дешевые аналоги препаратов для похудения: акции взлетели более чем на 40%
Действующая и в Эстонии компания Weight Watchers International, предлагающая услуги по контролю веса, начинает продажу дешевых копий препарата для похудения Wegovy, сообщил Bloomberg.
Биржа
  • 12.07.24, 11:32
Pfizer продвинулся в разработке средства для похудения, акции отреагировали ростом
Производитель лекарств Pfizer сделал следующий шаг к захвату части прибыльного рынка – компания продвинулась в разработке средства для похудения, пишет Bloomberg.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
3
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
4
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
5
Эпицентр
  • 21.11.25, 06:00
Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?
6
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках

Последние новости

Новости
  • 22.11.25, 14:25
Эстонский производитель деревянных окон и дверей: «Самый большой потенциал – в Северной Америке»
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
Новости
  • 22.11.25, 12:23
В поисках уникальных вещей: Studio Allty превращает секонд‑хенд в дизайнерский опыт
Биржа
  • 22.11.25, 10:47
Первая фармацевтическая компания вошла в клуб триллионеров
Биржа
  • 22.11.25, 10:24
Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском
Новости
  • 21.11.25, 17:57
Промышленник о финансовых проблемах E-Piim: «Типичная ситуация перед банкротством»
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Новости
  • 21.11.25, 17:29
Уголовное дело «Отечества»: Пруунсильд вызван на дачу показаний

Сейчас в фокусе

На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
На протяжении десятилетий Таллинном управляли профессиональные строители. Сначала кресло мэра занял хозяин архитектурно-строительного бюро Вольдемар Лендер, позднее – бывший сотрудник бюро Лендера Антон Уэссон. Оба мэра еще в качестве архитекторов выстроили в столице сотни домов для рабочих и мелких служащих, так называемых «домов лендеровского типа».
Эпицентр
  • 21.11.25, 06:00
Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?
Бывшая руководительница Wolt в странах Балтии Лийз Ристаль объясняет, почему сейчас довольнее всего те руководители, которые предпочитают сохранять статус-кво. На фото она вместе со своей собакой Наей.
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках
Андрес Метсоя и Урмас Рейнсалу
Новости
  • 21.11.25, 12:38
«Отечеству» будет предъявлено уголовное подозрение
Иллюстративное, архивное фото.
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Руины завода Nitrofert в Кохтла-Ярве, где VKG планировал построить завод по переработке пластика, но отложил этот проект.
Новости
  • 21.11.25, 07:00
В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025