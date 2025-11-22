Первая фармацевтическая компания вошла в клуб триллионеров

Акции фармацевтической компании Eli Lilly в пятницу достигли рекордного уровня, поднявшись почти на 1% и торгуясь на отметке 1051 доллар.
Foto: Reuters/Scanpix
В пятницу акции компании достигли рекордного уровня, подорожав почти на 1% и торгуясь на отметке 1051 доллар. Рост отражает успех Eli Lilly на глобальном рынке препаратов для снижения веса, который за последние годы стал одним из самых прибыльных сегментов в здравоохранении, пишет Reuters.
На начавшейся неделе многие компании как на внутреннем рынке, так и в Соединенных Штатах обнародуют текущее состояние своих финансовых дел. В том числе, станут известны результаты прошедшего квартала нескольких компаний из так называемой «великолепной семерки». Кроме того, как в еврозоне, так и в США ожидаются новые данные по процентным ставкам и экономическим показателям.
