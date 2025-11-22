Первая фармацевтическая компания вошла в клуб триллионеров

На начавшейся неделе многие компании как на внутреннем рынке, так и в Соединенных Штатах обнародуют текущее состояние своих финансовых дел. В том числе, станут известны результаты прошедшего квартала нескольких компаний из так называемой «великолепной семерки». Кроме того, как в еврозоне, так и в США ожидаются новые данные по процентным ставкам и экономическим показателям.