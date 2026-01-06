Налоговые ставки в 2026 году

Вместо двух с половиной часов – 20 минут на обработку тех же счетов, в два раза больше клиентов и более высокое качество услуг обещают разработчики ПО на основе искусственного интеллекта для бухгалтеров. Последние теперь смогут сосредоточиться на анализе и интерпретации данных, говорит финансовый директор биржевой компании.