Налоговые ставки в 2026 году

Торгово-промышленная палата Эстонии подготовила для предпринимателей обзор наиболее важных законодательных изменений, которые вступают в силу с 1 января 2026 года. В общей сложности в первый день нового года начнут действовать более 200 нормативно-правовых актов.
Вместо двух с половиной часов – 20 минут на обработку тех же счетов, в два раза больше клиентов и более высокое качество услуг обещают разработчики ПО на основе искусственного интеллекта для бухгалтеров. Последние теперь смогут сосредоточиться на анализе и интерпретации данных, говорит финансовый директор биржевой компании.
С 1 июля 2025 года вступит в силу ряд важных для предпринимателей изменений. Например, увеличатся ставки налога с оборота и акциза на бензин, а покупатели смогут требовать от продавца электронный счет.