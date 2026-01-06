Назад 06.01.26, 16:36 За ростом в обрабатывающей промышленности стоят лишь несколько компаний. «В прошлом году мы выросли вдвое» Объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вырос на 4,5%, при этом почти три четверти роста пришлось всего на два вида деятельности.

Сделка с Нидерландами составила треть прошлогоднего оборота оборонной компании Milrem. По словам главы компании Кульдара Вяэрси, в прошлом году им удалось удвоить оборот почти до 50 млн евро, однако выйти в прибыль компания не смогла.

Foto: Andras Kralla

После двух месяцев снижения объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вернулся к росту, который составил 4,5%. Хотя объем производства вырос более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности, почти три четверти роста данного сектора обеспечили лишь два направления — производство малых судов и моторных транспортных средств, ориентированных главным образом на оборонную промышленность, отметил экономист Swedbank Тыну Мертсина.