За ростом в обрабатывающей промышленности стоят лишь несколько компаний. «В прошлом году мы выросли вдвое»

Сделка с Нидерландами составила треть прошлогоднего оборота оборонной компании Milrem. По словам главы компании Кульдара Вяэрси, в прошлом году им удалось удвоить оборот почти до 50 млн евро, однако выйти в прибыль компания не смогла.
Foto: Andras Kralla
После двух месяцев снижения объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вернулся к росту, который составил 4,5%. Хотя объем производства вырос более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности, почти три четверти роста данного сектора обеспечили лишь два направления — производство малых судов и моторных транспортных средств, ориентированных главным образом на оборонную промышленность, отметил экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо заявил, что понимает критику крупного предпринимателя Рауля Кирьянена о том, что экономический рост сдерживает в том числе недоверие предпринимателей к политикам. При этом Кельдо подчеркнул, что последние годы были для государства непростыми.
Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.