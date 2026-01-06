Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,57%314,52
  • OMX Riga0,27%929,91
  • OMX Tallinn0,36%2 065,22
  • OMX Vilnius0,7%1 369,14
  • S&P 5000,59%6 943,02
  • DOW 300,97%49 453,16
  • Nasdaq 0,61%23 537,84
  • FTSE 1001,18%10 122,73
  • Nikkei 2251,32%52 518,08
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,09
  • 06.01.26, 16:58

Облигации Telegram на $500 млн оказались заблокированы в России из-за санкций

Облигации мессенджера Telegram на сумму около 500 млн долларов были заблокированы в российском Национальном расчетном депозитарии в Москве в рамках санкций западных стран против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Основатель Telegram Павел Дуров.
  • Основатель Telegram Павел Дуров.
  • Foto: Shutterstock
По данным издания, с 2021 года Telegram разместил облигации более чем на 4 млрд долларов. В частности, в мае 2025 года компания выпустила долговые бумаги на сумму 1,7 млрд долларов.
Источники Financial Times, знакомые с переговорами руководства Telegram с инвесторами, сообщили, что к настоящему моменту компания выкупила большую часть облигаций со сроком погашения в 2026 году. Однако часть бумаг оказалась заблокирована в Национальном расчетном депозитарии из-за санкций. Это, по оценке издания, демонстрирует, «насколько Telegram по-прежнему зависит от российского капитала».
Согласно отчетности компании, выручка Telegram в первом полугодии 2025 года выросла более чем на 65% и достигла 870 млн долларов. При этом мессенджер зафиксировал чистый убыток в размере 222 млн долларов, тогда как за аналогичный период 2024 года компания получила чистую прибыль в 334 млн долларов.

Статья продолжается после рекламы

Один из источников Financial Times пояснил, что основной причиной убытка стало списание запасов криптовалюты Toncoin, курс которой снизился на фоне общего спада на криптовалютном рынке в 2025 году.
