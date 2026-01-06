Назад 06.01.26, 16:58 Облигации Telegram на $500 млн оказались заблокированы в России из-за санкций Облигации мессенджера Telegram на сумму около 500 млн долларов были заблокированы в российском Национальном расчетном депозитарии в Москве в рамках санкций западных стран против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Основатель Telegram Павел Дуров.

По данным издания, с 2021 года Telegram разместил облигации более чем на 4 млрд долларов. В частности, в мае 2025 года компания выпустила долговые бумаги на сумму 1,7 млрд долларов.

Источники Financial Times, знакомые с переговорами руководства Telegram с инвесторами, сообщили, что к настоящему моменту компания выкупила большую часть облигаций со сроком погашения в 2026 году. Однако часть бумаг оказалась заблокирована в Национальном расчетном депозитарии из-за санкций. Это, по оценке издания, демонстрирует, «насколько Telegram по-прежнему зависит от российского капитала».

Согласно отчетности компании, выручка Telegram в первом полугодии 2025 года выросла более чем на 65% и достигла 870 млн долларов. При этом мессенджер зафиксировал чистый убыток в размере 222 млн долларов, тогда как за аналогичный период 2024 года компания получила чистую прибыль в 334 млн долларов.

Один из источников Financial Times пояснил, что основной причиной убытка стало списание запасов криптовалюты Toncoin, курс которой снизился на фоне общего спада на криптовалютном рынке в 2025 году.