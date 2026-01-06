Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,57%314,51
  • OMX Riga0,27%929,91
  • OMX Tallinn0,37%2 065,57
  • OMX Vilnius0,64%1 368,34
  • S&P 5000,00%6 902,05
  • DOW 300,00%48 977,18
  • Nasdaq 0,69%23 395,82
  • FTSE 1001,08%10 112,3
  • Nikkei 2251,32%52 518,08
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,57
  • OMX Baltic0,57%314,51
  • OMX Riga0,27%929,91
  • OMX Tallinn0,37%2 065,57
  • OMX Vilnius0,64%1 368,34
  • S&P 5000,00%6 902,05
  • DOW 300,00%48 977,18
  • Nasdaq 0,69%23 395,82
  • FTSE 1001,08%10 112,3
  • Nikkei 2251,32%52 518,08
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,57
  • 06.01.26, 15:10

Число сделок с недвижимостью в декабре выросло

В декабре в Таллинне было совершено 928 сделок купли-продажи недвижимости. Самая дорогая квартира в столице была продана за 1 111 111 евро.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
В последний месяц года в Таллинне было заключено 928 сделок купли-продажи недвижимости, что на 6% больше, чем в ноябре, а общая стоимость сделок увеличилась на один миллион евро и составила 176 миллионов евро. «Декабрь был активным месяцем, и результаты были очень неплохими, хотя в последние две недели года было много нерабочих дней по случаю праздников», – прокомментировала аналитик 1Partner Kinnisvara Элиа Вяэри.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 04.01.26, 15:07
Кристьян Тамла: прогноз рынка недвижимости стран Балтии на 2026 год
Исполнительный директор EfTEN Capital Кристьян Тамла представил обзор десяти тенденций нового года на рынке недвижимости стран Балтии. Он прогнозирует, что связанный с экономическим ростом оптимизм дойдет до рынка жилья, но пока еще не затронет коммерческую недвижимость.
Новости
  • 28.12.25, 13:28
Уускюла: Эстонии лучше всего подошел бы небольшой рост цен на недвижимость
В течение года цены на недвижимость оставались на том же уровне, что и год назад, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Mнения
  • 02.01.26, 13:59
Экономист: экономика Литвы буксует, Эстония восстанавливается, а Латвия ускоряет шаг
Начавшийся год выглядит обнадеживающим для экономик всех стран Балтии, даже несмотря на то, что история успеха Литвы несколько сбавляет обороты, пишет экономист банка Citadele Александр Изгородин.
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
Äripäev представляет портреты шести долгожителей в эстонском бизнесе и раскрывает их образ мышления. С упорством и преданностью делу они продолжают вести бизнес, даже приближаясь к своему 90-летнему юбилею.
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 05.01.26, 09:00
Предприниматель года – скромный миллиардер, который пытается обуздать ИИ: «Если правительство США этого не делает, это сделаю я»
2
Интервью
  • 05.01.26, 06:00
Совладелица семейной компании: «Наш сектор в 2025 году прошел свое дно»
3
Mнения
  • 04.01.26, 15:07
Кристьян Тамла: прогноз рынка недвижимости стран Балтии на 2026 год
4
Новости
  • 02.01.26, 18:55
Армин Кару продал активов на 50 миллионов и заработал солидную прибыль
5
Интервью
  • 03.01.26, 11:55
Кристен Михал: я не разъезжаю по миру, пытаясь вставить в каждое интервью фразу «Narva is next»
Большое интервью
6
Новости
  • 05.01.26, 12:13
«Год беспрецедентного спада». Продажи новых автомобилей обрушились

Последние новости

Новости
  • 06.01.26, 15:10
Число сделок с недвижимостью в декабре выросло
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
Новости
  • 06.01.26, 13:34
Аэропорт Риги замораживает сборы после критики Ryanair
Биржа
  • 06.01.26, 13:00
Цена на медь достигла рекордного уровня
Биржа
  • 06.01.26, 12:00
Прогноз инвесторов на 2026 год: оптимизм в США сталкивается со страхом пузыря, от Таллиннской биржи ждут сюрприза
Новости
  • 06.01.26, 10:37
Эстонская Iute Group инвестирует миллионы в запуск банка в Украине
Новости
  • 06.01.26, 09:49
Производство в обрабатывающей промышленности развернулось к росту
Mнения
  • 06.01.26, 08:46
Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях?

Сейчас в фокусе

У Яана Таллинна есть четкая стратегия того, как держать искусственный интеллект под контролем. «Я стараюсь инвестировать в ИИ-компании просто для того, чтобы быть внутри процесса и разговаривать с людьми. В конечном счете – по крайней мере пока – все, что происходит в компаниях, находится под контролем людей».
Интервью
  • 05.01.26, 09:00
Предприниматель года – скромный миллиардер, который пытается обуздать ИИ: «Если правительство США этого не делает, это сделаю я»
Супруги и деловые партнеры Рита и Янно Вялинг говорят друг другу: «Мы справимся вместе!»
Интервью
  • 05.01.26, 06:00
Совладелица семейной компании: «Наш сектор в 2025 году прошел свое дно»
Премьер-министр Кристен Михал убежден, что сделал все возможное для снижения тревожности в обществе.
Интервью
  • 03.01.26, 11:55
Кристен Михал: я не разъезжаю по миру, пытаясь вставить в каждое интервью фразу «Narva is next»
Большое интервью
В Эстонии ожидается более стремительное ускорение экономического роста по сравнению с другими странами Балтии, и на этом фоне растущий оптимизм может перекинуться и на рынок недвижимости, надеется Кристьян Тамла.
Mнения
  • 04.01.26, 15:07
Кристьян Тамла: прогноз рынка недвижимости стран Балтии на 2026 год
В 2025 году одним из самых серьезных препятствий стало падение доллара.
Инвестор Тоомас
  • 05.01.26, 16:21
Третий год роста: портфель увеличился до 706 000 евро, но не дотянул до цели
Падение доллара привело к потере 60 000 евро
По итогам года самой успешной маркой стала Toyota, за ней следовали Škoda и Renault.
Новости
  • 05.01.26, 12:13
«Год беспрецедентного спада». Продажи новых автомобилей обрушились
Долгосрочные сотрудники Ambient Sound Investments могут продать полученную в качестве вознаграждения долю обратно компании. Генеральный директор и миноритарный акционер Таунo Татс работает в компании с 2007 года. (Фото сделано в 2012 году)
Новости
  • 05.01.26, 16:58
Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025