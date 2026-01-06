Число сделок с недвижимостью в декабре выросло

В декабре в Таллинне было совершено 928 сделок купли-продажи недвижимости. Самая дорогая квартира в столице была продана за 1 111 111 евро.
В последний месяц года в Таллинне было заключено 928 сделок купли-продажи недвижимости, что на 6% больше, чем в ноябре, а общая стоимость сделок увеличилась на один миллион евро и составила 176 миллионов евро. «Декабрь был активным месяцем, и результаты были очень неплохими, хотя в последние две недели года было много нерабочих дней по случаю праздников», – прокомментировала аналитик 1Partner Kinnisvara Элиа Вяэри.
