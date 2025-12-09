Компания владельца Endover начинает дополнительный выпуск облигаций

Под брендом Endover Volta SKAI планирует построить в Пыхья-Таллинне два высотных здания.
Foto: Endover
Сегодня Volta SKAI начинает публичное размещение облигаций, которое продлится до 19 декабря. В рамках выпуска инвесторы из стран Балтии смогут приобрести облигации компании с годовой процентной ставкой 10%, которые будут включены в список облигаций First North Baltic.
Бывший глава девелоперской компании Endover Роберт Лауд вместе соучредителем Estateguru Каспаром Кальювеэ основал кредитное бюро, которое будет предлагать бизнес-кредиты компаниям под залог недвижимости.
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.