  • OMX Baltic0,17%291,15
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,29%1 907,26
  • OMX Vilnius−0,1%1 271,13
  • S&P 500−0,95%6 608,7
  • DOW 30−0,95%46 146,69
  • Nasdaq −1,43%22 382,54
  • FTSE 100−1,36%9 543,56
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,03
  18.11.25, 16:45

Бывший глава Endover запускает кредитный бизнес: он нацелен на компании, которым отказали банки

Бывший глава девелоперской компании Endover Роберт Лауд вместе соучредителем Estateguru Каспаром Кальювеэ основал кредитное бюро, которое будет предлагать бизнес-кредиты компаниям под залог недвижимости.
До мая этого года Роберт Лауд возглавлял девелоперскую компанию Endover.
  • До мая этого года Роберт Лауд возглавлял девелоперскую компанию Endover.
  • Foto: Andras Kralla
Идея создания кредитного бюро назревала у Лауда годами, он даже заранее зарегистрировал домен. Лауд рассказал, что счастливая случайность свела его с Каспаром Кальювеэ, с которым год назад он начал воплощать план в жизнь.
