Бывший глава Endover запускает кредитный бизнес: он нацелен на компании, которым отказали банки
Бывший глава девелоперской компании Endover Роберт Лауд вместе соучредителем Estateguru Каспаром Кальювеэ основал кредитное бюро, которое будет предлагать бизнес-кредиты компаниям под залог недвижимости.
До мая этого года Роберт Лауд возглавлял девелоперскую компанию Endover.
Foto: Andras Kralla
Идея создания кредитного бюро назревала у Лауда годами, он даже заранее зарегистрировал домен. Лауд рассказал, что счастливая случайность свела его с Каспаром Кальювеэ, с которым год назад он начал воплощать план в жизнь.
