Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,31%298,36
  • OMX Riga0,17%932,6
  • OMX Tallinn−0,17%1 971,65
  • OMX Vilnius0,06%1 294,22
  • S&P 500−0,35%6 846,51
  • DOW 30−0,45%47 739,32
  • Nasdaq −0,14%23 545,9
  • FTSE 1000,08%9 652,92
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,15
  • OMX Baltic−0,31%298,36
  • OMX Riga0,17%932,6
  • OMX Tallinn−0,17%1 971,65
  • OMX Vilnius0,06%1 294,22
  • S&P 500−0,35%6 846,51
  • DOW 30−0,45%47 739,32
  • Nasdaq −0,14%23 545,9
  • FTSE 1000,08%9 652,92
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,15
  • 09.12.25, 11:07

Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег

Суд удовлетворил жалобу криптомиллионера Ивана Турыгина на предписания Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), которые ограничили доступ к расчетному счету Турыгина и наложили запрет на использование средств на счете.
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
  • Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
  • Foto: Andras Kralla
Таллиннский административный суд в понедельник признал незаконными три предписания RAB, вынесенные в феврале и марте 2023 года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Адвокат криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергеая Потапенко Пауль Керес уверен – его подзащитных удалось освободить во многом потому, что сторона защиты смогла доказать в суде – в результате деятельности HashFlare ни один из клиентов компании не понес ущерба.
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
В рамках приговора, вынесенного эстонским криптомиллионерам в США, более 450 млн долларов конфискованных активов будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим.
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Во вторник суд США приговорил эстонских криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко к трем годам условно.
Новости
  • 27.06.17, 13:00
Русские парни из Эстонии хотят открыть банк, основанный на криптовалюте
Русские парни из Эстонии объявили о создании банка, в основе деятельности которого лежит технология, применяемая в криптовалютных системах. Компания успела собрать десятки миллионов евро по всему миру, однако ее деятельность вызывает вопросы у инвесторов и Финансовой инспекции.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
2
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
3
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
4
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
5
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
6
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется

Последние новости

Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Mнения
  • 09.12.25, 12:17
Харди Киннас: Эстония двигалась бы вперед, если бы мы перестали восхвалять дешевизну
Биржа
  • 09.12.25, 12:11
Компания владельца Endover начинает дополнительный выпуск облигаций
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Новости
  • 09.12.25, 10:33
В Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации
Новости
  • 09.12.25, 10:07
В Финляндии предложили запретить выплату прожиточного пособия тем, кто живет в стране менее 10 лет
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра

Сейчас в фокусе

Когда мы видим на страницах журналов и экранах телевизоров знаменитостей, мы редко задумываемся о балансе их личных счетов, но у них есть, чему поучиться.
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
В рамках выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!» участники смогли лично пообщаться с исполнительным директором Arco Vara Кристиной Мустонен (слева) и финансовым руководителем Arco Vara Дарьей Большаковой.
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется
Таллинн и Хельсинки по-разному смотрят в будущее. На фото: суда Tallink в Таллиннском порту в августе этого года.
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
Вадим Штепа.
Mнения
  • 08.12.25, 12:12
Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию
Производителя каменок для бани Huum OÜ до сих пор никому не продали, хотя именно этим предлогом Сийм Неллис воспользовался, чтобы вытеснить из компании мелких инвесторов.
Биржа
  • 08.12.25, 08:21
Обещания инвесторам развеялись, как дым: продажа Huum OÜ так и не состоялась
Сийм Неллис: я не могу комментировать эти вещи
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025