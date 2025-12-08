Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Суд удовлетворил жалобу криптомиллионера Ивана Турыгина на предписания Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), которые ограничили доступ к расчетному счету Турыгина и наложили запрет на использование средств на счете.
Адвокат криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергеая Потапенко Пауль Керес уверен – его подзащитных удалось освободить во многом потому, что сторона защиты смогла доказать в суде – в результате деятельности HashFlare ни один из клиентов компании не понес ущерба.
