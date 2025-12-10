Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству

Нередко звучат заявления о том, что в Эстонии практически нет убежищ, и это оставляет жителей крупных городов в уязвимом положении. В то же время владелец US Real Estate Урмас Сыырумаа считает, что чиновники неправильно подходят к поиску подходящих мест.
Эстонская компания Tehnokeskus с двадцатилетним стажем на рынке металлоконструкций в ноябре обанкротилась. «Налоговый не пошел навстречу и не дал отсрочку по долгам», – поясняет ее руководитель Сергей Лысиков. Фирма, у которой дела шли хорошо, были заказчики и репутация, разорилась, по его словам, из-за того, что просчиталась с партнером.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.