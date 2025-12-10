Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 500−0,06%6 836,57
  • DOW 30−0,01%47 557,78
  • Nasdaq −0,24%23 520,92
  • FTSE 1000,22%9 663,34
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,78
  10.12.25, 14:00

Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству

Компания Baltsafe Baltic, предлагающая комплексные решения по созданию укрытий и убежищ, движется к банкротству всего через восемь месяцев после основания.
Оказавшийся на грани банкротства бизнес планировал создавать в существующих зданиях убежища с системами очистки воздуха.
  • Оказавшийся на грани банкротства бизнес планировал создавать в существующих зданиях убежища с системами очистки воздуха.
  • Foto: Andras Kralla
Новости
  • 08.06.25, 13:54
Урмас Сыырумаа критикует политику в отношении убежищ: «С начала войны прошло три с половиной года!»
Нередко звучат заявления о том, что в Эстонии практически нет убежищ, и это оставляет жителей крупных городов в уязвимом положении. В то же время владелец US Real Estate Урмас Сыырумаа считает, что чиновники неправильно подходят к поиску подходящих мест.
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
Таллиннская компания Loigo Marine Supply, занимавшаяся снабжением судов, признана банкротом.
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Суд объявил о банкротстве скандального кредитно-сберегательного общества ERIAL, которое задолжало около 15 млн евро 1600 вкладчикам.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Эстонская компания Tehnokeskus с двадцатилетним стажем на рынке металлоконструкций в ноябре обанкротилась. «Налоговый не пошел навстречу и не дал отсрочку по долгам», – поясняет ее руководитель Сергей Лысиков. Фирма, у которой дела шли хорошо, были заказчики и репутация, разорилась, по его словам, из-за того, что просчиталась с партнером.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

1
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
2
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
3
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
4
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
5
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
6
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила

Новости
  • 10.12.25, 15:43
Банкротный управляющий, присвоивший деньги строительной компании, признан судом виновным
Новости
  • 10.12.25, 14:43
Эстонский производитель лаков для ногтей вышел на рынки Саудовской Аравии и Ирака
Новости
  • 10.12.25, 14:00
Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству
Новости
  • 10.12.25, 13:09
Президент Bolt: мы бы хотели разрабатывать беспилотные автомобили с европейцами, но китайцы лучше
Инвестор Тоомас
  • 10.12.25, 12:38
Инвестор Тоомас: монополия банков – лишь вопрос времени
Биржа
  • 10.12.25, 12:18
Пааво Сийманн анализирует балтийский рынок: некоторые акции обогнали S&P 500
Новости
  • 10.12.25, 11:35
«Отечество» ходатайствует о прекращении уголовного процесса
Новости
  • 10.12.25, 10:31
СМИ: одна из идей мирного плана – вступление Украины в ЕС уже в 2027 году

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, динамика ставок Euribor отражает усилившуюся неопределенность.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.
Mнения
  • 09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Юри Мыйз приводит пример из номера газеты Postimees, где Пеэтер Раудсепп был назван персоной недели – с большим материалом и крупной фотографией, тогда как модельер Кристина Вийрпалу – с маленьким фото и небольшой статьей. По его словам, должно быть наоборот.
Новости
  • 08.12.25, 19:28
Юри Мыйз: Пеэтер Раудсепп – маленький человек на маленькой должности
Обычно на последнем заседании года в Рийгикогу приходил Дед Мороз, однако в этом году от такой традиции решили отказаться.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025