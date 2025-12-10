Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству

Эстонская компания Tehnokeskus с двадцатилетним стажем на рынке металлоконструкций в ноябре обанкротилась. «Налоговый не пошел навстречу и не дал отсрочку по долгам», – поясняет ее руководитель Сергей Лысиков. Фирма, у которой дела шли хорошо, были заказчики и репутация, разорилась, по его словам, из-за того, что просчиталась с партнером.