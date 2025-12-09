Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,04%298,73
  • OMX Riga−0,3%930,74
  • OMX Tallinn−0,03%1 969,79
  • OMX Vilnius0,04%1 293,57
  • S&P 500−0,09%6 840,51
  • DOW 30−0,38%47 560,29
  • Nasdaq 0,13%23 576,49
  • FTSE 1000,03%9 644,69
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,81
  10.12.25, 08:44

Оборонный бюджет США ограничит внешнюю политику Трампа и даст Эстонии деньги

Оборонный бюджет, который в среду будет вынесен на голосование в Конгрессе США, включает политические ограничения для Белого дома и предусматривает для стран Балтии почти 150 миллионов евро.
На средства от финансовой помощи США были приобретены и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
  • На средства от финансовой помощи США были приобретены и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
  • Foto: Liis Treimann
На этой неделе палата представителей Конгресса США проведет итоговое голосование по оборонному бюджету почти на триллион долларов (около 859 млрд евро), известному под аббревиатурой NDAA.
