Категорический отказ Бельгии использовать замороженные российские активы как залог под репарационный кредит Украине говорит об отсутствии единства в ЕС и о том, что жители некоторых стран Европы не считают агрессию России угрозой безопасности, констатирует аналитик Игорь Грецкий.
Пришло время провести новые президентские выборы в Украине, несмотря на продолжающуюся войну, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico. По его мнению, отказ от проведения выборов противоречит принципам демократии.
США потребовали от Европы взять на себя основную часть обязательств в рамках НАТО к 2027 году, включая производство ракет и сбор разведывательной информации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.
Президент России Владимир Путин пообещал продолжить захват украинских территорий. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» («ДНР» и «ЛНР») «будут освобождены в любом случае», заявил Путин.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.