31.12.25, 14:24 Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади Зеленое Рождество пришло и на Таллиннскую биржу, в декабре местные акции воспряли и показали быстрый рост.

Руководитель Nasdaq Balti Каарел Отс может быть доволен: Таллиннская биржа с большим отрывом обошла американскую биржу как в евро, так и в долларах.

Foto: Liis Treimann

В этом году Таллиннская биржа достигла пика в начале июня, когда выросла на 20% с начала года, однако после этого до начала ноября сдавала позиции. Укрепляться местный биржевой индекс начал в конце ноября и за последний месяц прибавил 5,5%. С начала года Таллиннская биржа выросла на 18,4%.