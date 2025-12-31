Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,14%6 896,24
  • DOW 30−0,2%48 367,06
  • Nasdaq −0,24%23 419,08
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,36
  • 31.12.25, 14:24

Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади

Зеленое Рождество пришло и на Таллиннскую биржу, в декабре местные акции воспряли и показали быстрый рост.
Руководитель Nasdaq Balti Каарел Отс может быть доволен: Таллиннская биржа с большим отрывом обошла американскую биржу как в евро, так и в долларах.
  • Руководитель Nasdaq Balti Каарел Отс может быть доволен: Таллиннская биржа с большим отрывом обошла американскую биржу как в евро, так и в долларах.
  • Foto: Liis Treimann
В этом году Таллиннская биржа достигла пика в начале июня, когда выросла на 20% с начала года, однако после этого до начала ноября сдавала позиции. Укрепляться местный биржевой индекс начал в конце ноября и за последний месяц прибавил 5,5%. С начала года Таллиннская биржа выросла на 18,4%.
Похожие статьи

Биржа
  • 19.12.25, 08:22
Биржа просыпается: таллиннские акции показывают лучший год после пандемии
«Я вижу у эстонских акций потенциал роста ещё на 30%, если война закончится»
После нескольких лет стагнации Таллиннская биржа наконец оживилась. Доходность в 2025 году стала лучшей со времен пандемии и превосходит даже индекс S&P 500 в США.
Биржа
  • 29.12.25, 12:19
Коппель – о рынках: если у вас возникло «пуленепробиваемое» чувство, сделайте глоток воды и оглянитесь на историю
Пеэтер Коппель скептически относится к текущей рыночной ситуации, называя происходящее на высоких уровнях скорее спекуляцией, чем инвестированием.
Биржа
  • 23.12.25, 08:50
Новогодние планы инвесторов: деньги текут в отечественный банк и гигантам фондового рынка США
Большинство частных инвесторов в этом году заработали неплохую доходность, а в следующем году прогнозируют беспокойное время для биткоина и акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, при этом безопасную гавань они ищут ближе к дому.
Инвестор Тоомас
  • 01.12.25, 18:09
Инвестор Тоомас: ноябрь усилил давление на цель – из портфеля испарилось почти 8500 евро
Моя октябрьская самоуверенность быстро получила отпор: в ноябре из портфеля испарилось почти 8500 евро. Годовая цель оказалась под серьезной угрозой.
  • KM
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

1
Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
2
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
3
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
4
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
5
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
6
Новости
  • 29.12.25, 10:11
LHV: люди переводят в третью пенсионную ступень рекордные суммы

Новости
  • 31.12.25, 15:00
На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком
Биржа
  • 31.12.25, 14:24
Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади
Новости
  • 31.12.25, 14:07
В Финляндии нашли крупные залежи серебра
Новости
  • 31.12.25, 13:34
Поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились до минимума за десятилетия
Новости
  • 31.12.25, 13:06
Запрет США на поставку дронов раздражает эстонского предпринимателя: пострадают и наши производители
Новости
  • 31.12.25, 13:00
Мы не на пике – это минус, но есть возможность выйти в плюс
Новости
  • 31.12.25, 12:49
В Финском заливе вышел из строя кабель связи
Новости
  • 31.12.25, 12:09
Успешные госзакупки превратили промышленника с Сааремаа в «Деда Мороза» в Германии
«Продали все, что плавает»

Отношения не поддерживаются, но поставки идут.
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
В ноябре фонд продал 1,25 млн акций LHV на сумму около 4,1 млн евро, после чего у него осталось 350 000 акций, которые были проданы в начале декабря.
Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
Член правления AS Giga Янек Веэбер (на фото) управляет компанией вместе со своим сыном Франеком Веэбером.
Новости
  • 30.12.25, 13:30
Прибыль принадлежащей семье Веэбер Giga выросла в 20 раз
Строительство аккумуляторного парка недалеко от Чудского озера возглавит лесопромышленник и один из основателей аукционной платформы Timber Яакко Кууск.
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
Уездный суд объявил банкротство Novel Clinic Assets 4 декабря прошлого года, а окончательно решение вступило в силу в феврале этого года.
Новости
  • 30.12.25, 10:57
Суд признал многомиллионное требование Hepsor в деле о банкротстве скандальной клиники
Местные рестораны всеми силами пытаются держаться на плаву.
Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
Число зарегистрированных в Эстонии автомобилей Tesla за последние три года выросло в четыре раза.
Новости
  • 29.12.25, 19:05
В Эстонии учреждена «дочка» Tesla. Впереди открытие официального представительства?
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

