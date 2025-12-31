Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади

Руководитель Nasdaq Balti Каарел Отс может быть доволен: Таллиннская биржа с большим отрывом обошла американскую биржу как в евро, так и в долларах.
Foto: Liis Treimann
В этом году Таллиннская биржа достигла пика в начале июня, когда выросла на 20% с начала года, однако после этого до начала ноября сдавала позиции. Укрепляться местный биржевой индекс начал в конце ноября и за последний месяц прибавил 5,5%. С начала года Таллиннская биржа выросла на 18,4%.
