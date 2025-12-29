Назад 31.12.25, 06:00 Что изменил уходящий год и чего ждут инвесторы от 2026-го ДВ опросили известных в русскоязычной среде инвесторов, какое впечатление оставил у них уходящий год и с какими ожиданиями и планами они встречают новый 2026 год.

Таллиннская биржа, несмотря на удачный год, продолжает оставлять многих местных инвесторов равнодушными.

Никто из них не берется предсказывать кризис в следующем году, однако стабильности и спокойствия от него они, похоже, тоже не ожидают.

Главным откровением для инвестора и финансового консультанта Екатерины Тинт в уходящем году стало то, что высокие ставки пришли, чтобы остаться. «Дешевых денег для бизнеса больше нет», – констатирует она.

Для Эдуарда Никифорова, портфель которого в этом году приблизился к отметке в 1 миллион евро, главным событием стало то, чего в итоге не произошло. «Я надеялся на остановку войны в Украине, но этого так и не случилось. В результате неопределенность в балтийском регионе сохраняется, а вместе с ней – повышенные геополитические риски», – говорит он.

Статья продолжается после рекламы

Инвесторы и авторы проекта InvestingWomen Алина Йохансон и Юлия Каминский называют главную дату для инвесторов уходящего года – 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп озвучил размеры вводимых тарифов. Это, по словам Йохансон, стало очередным напоминанием, как один человек у власти может разогнать эмоции рынка и напустить страху на толпу своими заявлениями. «А для инвестора это проверка на прочность и последовательность», – добавляет она. Никифоров соглашается, что для мировых рынков ключевым событием стало «второе пришествие Трампа», и дополняет, что на фоне апокалиптических разговоров о тарифах и последовавшего за ними падения рынков это время оказалось лучшим для пополнения портфеля. «Как часто бывает – самые комфортные сделки заключаются в самые некомфортные моменты», – отмечает он. «Инвестор года» Лев Долгачев считает, что ничего особенно запоминающегося на рынках в этом году не произошло. «Пара коррекций, пара отскоков, рекорды в индексах, очередная “криптозима”. Все в целом как обычно, не считая того, что для многих местных инвесторов, инвестирующих в ценные бумаги США, основная часть доходности оказалась съеденной просадкой курса доллара к евро», – отмечает он. В то же время «Инвестор года» обращает особое внимание на другое событие, которое уже оказало свое влияние как минимум на его ответы и комментарии. «Главное событие 2025 года в инвестиционном мире Эстонии – проект документа "что такое хорошо и что такое плохо", в котором Финансовая инспекция обозначила рамки самоцензуры для лидеров мнений», – говорит он. По мнению Долгачева, общий посыл этого документа заключается в том, что тем, кто не является сотрудником лицензированного предприятия финансового сектора, запрещено говорить об инвестициях и финансовых инструментах что-либо, кроме банальностей в стиле «акция – это ценная бумага». «Если финальный документ останется похожим на проект, то ущерб развитию инвестиционной культуры в стране, на мой взгляд, может стать непоправимым», – предостерегает он. Такого же мнения придерживается и инвестор Катарина Хольм, которая также считает этот проект документа Финансовой инспекции одним из главных событий года. Горячие новости 29.12.25, 17:10 Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу 29.12.25, 09:07 Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша «Следующий скачок должен быть большим!» 27.12.25, 14:18 Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время KM 19.12.25, 13:50 Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Статья продолжается после рекламы

«Я понимаю, что, с одной стороны, такая “шляпа” с Роосааре больше не должна повториться, но, думаю, что на финансовой грамотности это отразится негативно. Из осторожности будет большая самоцензура», – повторяет она опасения Долгачева и напоминает об одной из причин жестких требований со стороны инспекции – истории с прогоревшими облигациями Planet42, в которые широкому кругу людей помогал вкладывать деньги знаменитый в Эстонии инвестор Яак Роосааре.

Читать еще 08.01.25, 17:29 «Он пытается спасти только свою шкуру». Кредиторы обанкротившихся компаний Роосааре собрались в суде Что изменил 2025-й «На этот вопрос мне не хочется отвечать набором общих базовых банальностей, а любая конкретика теперь, похоже, под запретом. Мне в целом было бы что сказать, но раз Фининспекция не велит – что ж поделаешь. Значит теперь так», – отвечает Долгачев на вопрос о выводах и инвестиционных принципах, которые сформировались в уходящем году. Другие инвесторы более открыто делились своими личными наблюдениями и планами на будущее. «Продолжаю жить по старым принципам: покупаю каждый месяц, усредняю цену, индексы», – перечисляет Катарина Хольм и добавляет, что ее небольшие спекуляции в этом году тоже оказались успешными. По ее словам, новый европейский тренд – компании из оборонного сектора – за этот год хорошо выросли в ее портфеле. «Я всегда старалась найти тренд и спекулировать на нем. То есть, держать, пока растет, и сразу продать при первых признаках падения. Но это не более 10% от всего портфеля», – приводит в пример Хольм одну из своих удачных находок уходящего года, от которой она, однако, в любой момент готова отказаться. Основная цель и задача Эдуарда Никифорова в новом году – строгое следование собственным принципам, поскольку самые большие потери у него всегда происходили именно тогда, когда он начинал от них отходить. «Как правило, это случается в периоды чрезмерной эйфории, когда рынок растет слишком долго и кажется, что риск-менеджмент можно временно отложить», – говорит он о том, что в такие моменты ему становится сложнее адекватно оценивать риски и принимать продуманные решения.

Статья продолжается после рекламы

«Поэтому в следующем году я буду учитывать не столько новые факторы, сколько следить за дисциплиной: размер позиций, диверсификация, понимание того, зачем та или иная инвестиция вообще находится в портфеле. Для меня стратегия важнее прогноза, потому что прогноз можно угадать, а стратегию – только соблюдать», – говорит он.

Схожее отношение к прогнозам и у Екатерины Тинт, которая убедилась, что крах и падения невозможно предсказать, сколько бы это ни пытались делать даже профессионалы. «Никто не знает, какой триггер и когда может привести к большому сдутию P/E показателей», – говорит она и напоминает одну из распространенных фраз, что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем инвестор может оставаться платежеспособным.

Ее настрой находит отражение и в ее подходе к инвестициям в новом году: «В портфеле продолжаю региональную диверсификацию. Лопание предсказывать не буду, но держу ликвидность, чтобы ее можно было использовать».

На что обратить внимание в новом году

Искусственный интеллект будоражит рынки по всему миру. Кажется, главный вопрос, на который весь следующий год инвесторы продолжат искать ответ, – пузырь это или нет.

Не обходят стороной эту тему и местные инвесторы, однако в нашем регионе актуальной остается повестка войны в Украине, которая для опытных инвесторов несет с собой не только риски, но и возможности.

«Геополитические риски. Война в Украине – это мой фокус. Учитывая отделение США от НАТО и Европы, будут новые возможности как в Европе, так и в Австралии, Канаде. Слежу за ними», – выделяет Хольм сектор оборонной промышленности в разных странах по всему миру.

«Какие-то кризисы случаются и пузыри лопаются каждый год. Что-то будет и в 2026-м. Не волнуюсь, так как покупаю всегда», – резюмирует она свои ожидания.

Статья продолжается после рекламы

«В 2026 году буду продолжать следить за геополитическими событиями и решениями центральных банков, так как они могут оказать одно из самых больших влияний на рынок», – добавляет в список наблюдений еще один важный фактор для инвесторов Тинт.

Для Никифорова сравнение пузыря искусственного интеллекта с бумом доткомов конца 90-х напрашивается само собой. «Но если продолжать аналогию с доткомами, то есть и другой сценарий: возможно, сейчас мы находимся лишь в начале цикла. В таком случае у рынка может быть еще 2-4-5 лет активного надувания пузыря, прежде чем он лопнет с по-настоящему большим шумом», – рассуждает он и добавляет, что сам лично готовится к обоим сценариям, поэтому держит в портфеле как активы со стабильным денежным потоком, так и более спекулятивные бумаги.

Йохансон вопрос потенциального пузыря на рынке искусственного интеллекта для себя решила еще проще. «Даже если и случится чистка и возвращение к “справедливой” стоимости, то я все равно не буду выходить из технологий и ИИ. У меня долгосрочный горизонт, и для меня этот сектор все равно остается самым перспективным», – комментирует она и отмечает, что нужно определиться с долей такого рода инвестиций в портфеле, чтобы знать, как себя вести в случае падения.

«Мне кажется – или хочется верить – что в 2026-м кризиса еще не будет. Скорее у рынка сохраняется потенциал роста», – коротко подытожила свои ожидания от нового года Каминский.

Местный рынок уже не тот

Таллиннская биржа в этом году показала достойный результат – индексы местного и американского (S&P 500) рынков двигались на протяжении года ноздря в ноздрю. Однако с учетом курса доллара к евро Таллиннская биржа для местных инвесторов могла оказаться куда более выгодной идеей.

И тем не менее, несмотря на удачный год отношение к местному рынку у них, похоже, не восстановилось.

Никифоров последние годы сокращал свои инвестиции в акции эстонских предприятий. «И, на мой взгляд, существенных позитивных движений здесь не будет до тех пор, пока не будет решен вопрос с войной у нас под боком», – говорит он о необходимости восстановления доверия к местному небольшому рынку, что сегодня в большей степени зависит от политики и безопасности, нежели от процентных ставок.

Статья продолжается после рекламы

Не возлагает больших надежд на местный рынок и Тинт: «От местной биржи не жду быстрого роста. Жду дивидендов, устойчивых и эффективных бизнесов».

Хольм высказывает предположение, что в новом году хорошими результатами местных инвесторов могут порадовать банки и энергетики, однако она отмечает, что сама уже около трех лет не имеет в своем портфеле никаких эстонских бумаг. Доходность и ликвидность – две основные причины ее ухода с Таллиннский биржи. «Портфель уже достаточно большой, чтобы местные дивиденды продолжали оставаться достаточно хорошим аргументом», – поясняет Хольм.

Но все-таки есть и те, для кого местный рынок не растерял окончательно потенциал и перспективы, в том числе и благодаря щедрым дивидендам.

«Ожидаю продолжения умеренного роста вслед за мировым рынком. За счет высоких дивидендов она остается для меня привлекательной», – комментирует Каминский свои ожидания относительно Таллиннской биржи.

В то же время Йохансон напоминает еще об одном уголке местной биржи, который в последние годы приобрел особую популярность среди инвесторов, – долговом рынке.

Она ожидает в следующем году новых выпусков привлекательных облигаций, средства от которых пойдут на действительно важные и нужные для бизнеса эмитентов цели. «А не тех, что выпускают под шумок, например, для погашения имеющихся обязательств», – обращает она внимание на возросший в этом году риск на местном долговом рынке, когда привлеченный капитал идет на покрытие старых долгов.

Лев Долгачев, который входит в ТОП инвесторов Таллиннской биржи, и здесь не дает подробного комментария на вопрос о своих ожиданиях, поскольку, «если верить тексту проекта Фининспкеции о самоцензуре, тем более, ни в коем случае нельзя отвечать».

«Свои ожидания все, кроме работников предприятий финансового сектора с лицензией, теперь должны держать при себе. Я же как инвестор, у которого есть несколько позиций на Таллиннской бирже, могу озвучить только надежду на то, что, может быть, что-нибудь как-нибудь вырастет, но это неточно», – вновь напоминает он о своем отношении к планам Фининспекции.

«Хочется верить, что надежда в нашей стране еще не под запретом», – завершает свой список коротких ответов Долгачев.