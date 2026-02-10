Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,86%317,8
  • OMX Riga1,04%897,89
  • OMX Tallinn0,3%2 075,99
  • OMX Vilnius0,5%1 404,83
  • S&P 5000,47%6 964,82
  • DOW 300,04%50 135,87
  • Nasdaq 0,9%23 238,67
  • FTSE 100−0,33%10 352,15
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,11
  • 10.02.26, 10:19

Результаты LHV за четвертый квартал превзошли ожидания

Чистая прибыль LHV Group оказалась на 22% ниже, чем годом ранее, при этом результат четвертого квартала превзошел прогноз аналитической компании Enlight Research почти на четверть.
«Несмотря на сложную процентную среду, которая сохранялась в первой половине года, мы завершили 2025 год сильным четвертым кварталом», – прокомментировал в биржевом сообщении председатель правления LHV Group Михкель Торим.
  Foto: Liis Treimann
  • Foto: Liis Treimann
«Хотя совокупная прибыль за год оказалась на 6,5% ниже финансового плана, четвертый квартал был сильным, и за это время в Эстонии прибавилось около 9000 новых клиентов, а также заметно выросли как наш депозитный, так и кредитный портфели», – прокомментировал в биржевом сообщении председатель правления LHV Group Михкель Торим.
Похожие статьи

Биржа
  • 06.02.26, 13:47
ТОП инвестиций биржевых руководителей: портфель Ханшмидта на Таллиннской бирже превысил 197 млн евро
ТОП самых крупных портфелей среди руководителей биржевых компаний на Таллиннской бирже с большим отрывом возглавляет крупнейший акционер Infortar Айн Ханшмидт. В ТОПе представлены инвесторы, ориентирующиеся как на местный рынок, так и на международный технологический сектор.
Новости
  • 22.01.26, 13:50
Технический сбой в LHV привел к повторному списанию карточных транзакций
LHV: «Это не кибератака»
LHV сообщил о техническом сбое, из-за которого у части клиентов карточные транзакции были ошибочно списаны в двойном размере.
Новости
  • 06.02.26, 15:56
Интернет-банк и мобильное приложение LHV работают с перебоями
Банк LHV сообщил в своих социальных сетях, что сбои затронули как интернет-банк, так и мобильное приложение.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
2
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
3
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
4
Эпицентр
  • 09.02.26, 08:36
Обанкротившемуся деревообработчику придется выплатить крупный налоговый долг из своего кармана
5
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
6
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота

Последние новости

Новости
  • 10.02.26, 13:57
Saku Õlletehas рассматривает возможность инвестиций в Индию
Новости
  • 10.02.26, 12:46
Frankenburg заключила соглашение с южнокорейским гигантом оборонной промышленности
Новости
  • 10.02.26, 12:04
Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах
Биржа
  • 10.02.26, 10:26
Цена на нефть выросла после предупреждения США
Биржа
  • 10.02.26, 10:19
Результаты LHV за четвертый квартал превзошли ожидания
Новости
  • 10.02.26, 08:53
В гостиницах стало чуть больше туристов
В декабре превысили показатели рекордного года
Биржа
  • 10.02.26, 08:39
Выводя дивиденды, бизнесмены шли на хитрость. «Часто ошибаются и по незнанию»
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь

Сейчас в фокусе

Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
Хотя производящий деревянные конструкции для зданий Tenter в январе обанкротился, работа на том же заводе с теми же работниками и клиентами продолжается. Фото иллюстративное.
Эпицентр
  • 09.02.26, 08:36
Обанкротившемуся деревообработчику придется выплатить крупный налоговый долг из своего кармана
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота
Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Портфели участников ТОПа инсайдеров выросли по сравнению с прошлым годом на 220 млн евро.
ТОП
  • 09.02.26, 11:58
Активы инвесторов из ТОПа инсайдеров выросли на 220 млн евро. «У местного капитала вновь появилась смелость»
Компания, которая занималась управлением кафе на площади Вабадузе, почти до конца октября принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
Новости
  • 09.02.26, 12:29
Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

