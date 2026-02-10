Назад 10.02.26, 10:19 Результаты LHV за четвертый квартал превзошли ожидания Чистая прибыль LHV Group оказалась на 22% ниже, чем годом ранее, при этом результат четвертого квартала превзошел прогноз аналитической компании Enlight Research почти на четверть.

«Несмотря на сложную процентную среду, которая сохранялась в первой половине года, мы завершили 2025 год сильным четвертым кварталом», – прокомментировал в биржевом сообщении председатель правления LHV Group Михкель Торим.

Foto: Liis Treimann

«Хотя совокупная прибыль за год оказалась на 6,5% ниже финансового плана, четвертый квартал был сильным, и за это время в Эстонии прибавилось около 9000 новых клиентов, а также заметно выросли как наш депозитный, так и кредитный портфели», – прокомментировал в биржевом сообщении председатель правления LHV Group Михкель Торим.