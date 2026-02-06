Назад 09.02.26, 06:00 Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем Бывшую территорию таллиннского завода металлоконструкций Kohimo в Ласнамяэ на улице Пунане, 24 в ближайшее время ждет радикальное преображение. По словам представителей собственника, строительные работы стартуют в 2027 году.

Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.

Foto: Алена Ценно

Участок застройки, бывшая промышленная зона, расположен между улицей Пунане, Смуули теэ, разобранной подъездной железнодорожной линией и торговым центром Idakeskus. Ранее его использовал завод металлоконструкций Kohimo. В конце 2025 года таллиннская мэрия утвердила детальную планировку территории.

Согласно планировке, бывший участок по улице Пунане, 24 площадью 7,15 га поделен теперь на четыре части, две меньшие из них распланированы под транспортную инфраструктуру, а основная часть бывшей территории предприятия - под застройку коммерческими зданиями. Все четыре участка принадлежат компании Punane Project OÜ. Единственный член правления фирмы Гуйдо Вольф одновременно входит в правление литовской компании UAB KS Holding, которая на 100% владеет Punane Project. И фирма, и сам Вольф связаны с инвестиционной компанией Zabolis Partners, которая в том числе управляет вложениями в недвижимость.

Завод металлоконструкций Kohimo Завод на Пунане, 24 был частью индустриального кластера Ласнамяэ, в который также входил соседний Таллиннский завод бетонных конструкций на Пунане, 18 и другие предприятия. Бренд Kohimo происходит от еще советского названия - “трест «Коксохиммонтаж»”. Предприятие с 1953 года занималось изготовлением и монтажом сложных металлоконструкций. Среди реконструированных трестом заводов ЭССР — Volta в Таллинне и комбинат Eesti Fosforiit в Маарду. После восстановления независимости предприятие приватизировали, оно продолжило производство промышленных резервуаров, трубопроводов и других конструкций. Среди его теперешних клиентов — Enefit, Alexela, порт Силламяэ. Крупнейшими собственниками завода являются Александр Рукавишников и Игорь Конд, каждому принадлежит по 42% предприятия. Конд подтвердил ДВ, что предприятие не имеет отношения к развитию участка, хотя на стоящих на Пунане, 24 зданиях до сих пор можно увидеть вывеску Kohimo: «К сожалению, мы там уже не при чем». По словам Конда, участок был продан около пяти лет назад, некоторое время завод продолжал пользоваться территорией на правах арендатора, но сейчас работает в других местах.

Представляющий собственника участка, компанию UAB KS Holding Гуйдо Вольф подтвердил ДВ, что детальная планировка готова: “В прошлом году после затянувшегося процесса, занявшего больше времени, чем ожидалось, было, наконец, завершено детальное планирование территории. План предусматривает строительство на участке двух коммерческих зданий. Первые строительные работы на площадке могут начаться уже в следующем году”.

Статья продолжается после рекламы

По словам Вольфа, это последний участок такого размера в Ласнамяэ, который сочетает удобные подъездные пути и плотную жилую застройку поблизости, что делает возможным развитие крупноформатной розничной торговли. «В этом смысле участок действительно уникален и обладает высоким потенциалом», — отметил он. Представитель собственника также указал, что территория через Смуули теэ будет хорошо связана с Юлемисте и территорией аэропорта , а значит — напрямую с проектируемой новой кольцевой дорогой. При этом Вольф не связывает планы строительства с ходом проекта Rail Baltic, которая тоже «целится» в терминал Юлемисте.

Торговля с просторным бомбоубежищем

Согласно пояснительной записке к проекту, под транспортную функцию отдадут две узкие полоски вдоль западной и южной границ бывшей территории завода. С одной стороны запроектировано продление улицы Асфальди и большая парковка; с другой, на месте бывшей железной дороги пройдет новая небольшая улица, параллельная Пунане.

Визуализация будущей застройки на Пунане, 24. Справа перекресток улицы Пунане и Смуули теэ.

Foto: Открытый реестр детальных планировок Таллинна

Самым большим новым зданием на участке станет торговый центр с магазинами, офисами, ресторанами и сервисами. Причем почти половина его площадей будет находиться ниже уровня земли. Площадь надземной части здания, согласно проекту, составит 19 900 квадратных метров, подземной — 18 130 «квадратов». Подземелья будут приспособлены под бомбоубежища, а в мирное время их планируется использовать как подземные парковки. Максимальная высота здания составит три этажа. Рядом появится трехэтажное офисное здание с магазинами на первом, его проектная площадь — по 2700 метров над и под землей. Всего на территории предусмотрено 519 парковочных мест, из них пятая часть — с зарядками для электромобилей.

Не менее 20% территории или 1,43 гектара должны быть отданы под зеленые зоны. В том числе застройщику предстоит высадить вдоль улицы Пунане новый бульвар в два ряда и пересадить с территории бывшего завода редкие и ценные растения.

Ипотека в пользу Петербури-теэ

На участок по адресу Пунане, 24 наложены две ипотеки в пользу города Таллинна на общую сумму порядка 1,7 млн евро. “Земельный участок обременен ипотеками, чтобы обеспечить исполнение обязательств, вытекающих из договора на строительство дорог и инженерных сетей, а также договора о софинансировании”, - сообщила ДВ представитель департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кадри Карнау.

Согласно соглашениям с городом, собственник участка берет на себя все обязательства по строительству инфраструктуры. Она должна быть готова до ввода в эксплуатацию самих коммерческих зданий и безвозмездно передана Таллинну. Кроме того, Punane Project обязуется софинансировать реконструкцию Петербури теэ, на которую после появления еще одного коммерческого объекта ляжет дополнительная транспортная нагрузка.

Согласно договору о софинансировании, Punane Project OÜ обязана перечислить средства до 26 марта следующего года.