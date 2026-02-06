Назад 06.02.26, 15:56 Интернет-банк и мобильное приложение LHV работают с перебоями Банк LHV сообщил в своих социальных сетях, что сбои затронули как интернет-банк, так и мобильное приложение.

Нарушена работа как интернет-банка LHV, так и мобильного приложения.

Foto: Martin Pedaja/Postimees/Scanpix

Сегодня около половины второго LHV сообщил, что с 12:30 у клиентов может быть затруднен доступ как к интернет-банку, так и к мобильному приложению. Банкоматы LHV, платежные терминалы и банковские карты, по словам банка, работают в обычном режиме.