Интернет-банк и мобильное приложение LHV работают с перебоями

Нарушена работа как интернет-банка LHV, так и мобильного приложения.
Foto: Martin Pedaja/Postimees/Scanpix
Сегодня около половины второго LHV сообщил, что с 12:30 у клиентов может быть затруднен доступ как к интернет-банку, так и к мобильному приложению. Банкоматы LHV, платежные терминалы и банковские карты, по словам банка, работают в обычном режиме.
