Назад 10.02.26, 08:53 В гостиницах стало чуть больше туристов В эстонских предприятиях размещения остановилось около 3,7 млн туристов – на 2% больше, чем годом ранее, однако все же меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году в Эстонию прибыло на 5% больше иностранных туристов, чем годом ранее.

Foto: Andras Kralla

Число иностранных туристов, посетивших Эстонию, выросло, а число внутренних снизилось, следует из данных Департамента статистики. Ведущий аналитик департамента Пирет Пукк сообщила, что в прошлом году в гостиницах и хостелах остановилось 1,95 млн иностранных и 1,74 млн внутренних туристов.

«По сравнению с 2024 годом иностранных туристов было на 5% больше, а внутренних – на 1% меньше, – добавила аналитик. - Если сравнивать с докризисным рекордным 2019 годом, в прошлом году внутренних туристов в предприятиях размещения было на 13% больше, тогда как иностранных – на 13% меньше», – продолжила Пукк.

Основной интерес – к Таллинну

В 2025 году больше всего в эстонских гостиницах остановилось иностранных туристов из Финляндии, Латвии и Германии. При этом и латвийцы, и финны приезжали в Эстонию чаще, чем годом ранее.

70% иностранных посетителей побывали в Таллинне, 11% – в Пярну и 7% – в Тартуском уезде. Внутренние туристы останавливались главным образом в Таллинне, Пярнуском уезде (14%), а также в Тартуском и Ида-Вируском уездах (по 10%).

В среднем туристы ночевали чуть менее двух ночей на человека: всего 6,7 млн ночей, из них около 3,8 млн пришлись на иностранных и 2,9 млн – на внутренних туристов.

В декабре превзошли докризисный рекордный год

В декабре в эстонских гостиницах разместилось как внутренних, так и иностранных туристов больше, чем годом ранее: в Эстонии остановилось более 300 200 туристов, что на 7% больше, чем в декабре 2024 года.

Туристы провели в эстонских гостиницах 547 300 ночей. Внутренних туристов было более 138 200 (+4%), иностранных – около 162 000 (+10%). В декабре и внутренних, и иностранных туристов было больше, чем в рекордном для туризма декабре 2019 года – соответственно на 14% и на 2%.

Сутки проживания в предприятиях размещения в среднем стоили 50 евро на человека, заполняемость номеров составила 45%.