Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,44%313,88
  • OMX Riga0,28%898,94
  • OMX Tallinn−0,49%2 073,06
  • OMX Vilnius−1,45%1 383,07
  • S&P 5000,81%6 946,13
  • DOW 300,63%49 482,15
  • Nasdaq 1,26%23 152,08
  • FTSE 1000,14%10 821,42
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,88
  • 26.02.26, 10:33

Bitcoin совершил мощный рывок

Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин в среду подорожала на 8,5%, достигнув примерно 69 500 долларов. Это стало крупнейшим внутридневным ростом с 6 февраля.
Ралли набрало обороты после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
  • Ралли набрало обороты после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
  • Foto: AFP/Scan
Цена Ether одновременно выросла на 12% — до примерно 2085 долларов. Подорожали и более мелкие криптовалюты: Solana прибавила почти 13%, а XRP — более 7%, пишет Bloomberg.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

