Прибыль Incap упала почти на 40%

Выручка материнской компании Incap Corporation, владеющей расположенным в Курессааре заводом Incap Estonia, в четвертом квартале и по итогам года снизилась на 6,7%, а годовая прибыль сократилась почти на 40%.
В прошлом инвестиционном году я, с одной стороны, наслаждался бумом искусственного интеллекта и силой европейского банковского сектора, а с другой – был вынужден бороться как будто с вором-невидимкой, то есть заметным ослаблением доллара.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.