Подписаться всего за 3.99 €
  • OMX Baltic−0,37%311,43
  • OMX Riga−0,24%897,93
  • OMX Tallinn0,45%2 075,25
  • OMX Vilnius−1,74%1 360,37
  • S&P 5000,04%6 881,62
  • DOW 30−0,15%48 904,78
  • Nasdaq 0,36%22 748,86
  • FTSE 100−2,52%10 508,57
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,1
  • 03.03.26, 10:28

Apollo Group начинает подписку на облигации

Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group, принадлежащий бизнесмену Маргусу Линнамяэ, намерен привлечь от инвесторов 50 миллионов евро.
Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель.
  • Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель.
  • Foto: Raul Mee
Компания объявила о программе выпуска облигаций объемом 70 миллионов евро, в рамках которой на первом этапе планируется привлечь 50 миллионов евро. Номинальная стоимость необеспеченных облигаций составляет 500 евро, процентная ставка – 7% годовых. Срок погашения облигаций – 20 марта 2031 года.
