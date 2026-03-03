Apollo Group начинает подписку на облигации

Компания объявила о программе выпуска облигаций объемом 70 миллионов евро, в рамках которой на первом этапе планируется привлечь 50 миллионов евро. Номинальная стоимость необеспеченных облигаций составляет 500 евро, процентная ставка – 7% годовых. Срок погашения облигаций – 20 марта 2031 года.
Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже, подтвердил в радиопередаче «Kuum tool» руководитель концерна Тоомас Тийвель. Выход на биржу с акциями по-прежнему рассматривается, но сначала компания хочет «прощупать почву» с облигациями.
Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group, принадлежащий предпринимателю Маргусу Линнамяэ, планирует почти вдвое увеличить число своих заведений в течение пяти лет за счет привлечения дополнительного финансирования.
