  • OMX Baltic−0,17%317,66
  • OMX Riga1,92%911,75
  • OMX Tallinn−0,06%2 074,47
  • OMX Vilnius−0,08%1 403,93
  • S&P 5000,00%6 941,47
  • DOW 30−0,13%50 121,4
  • Nasdaq −0,16%23 066,47
  • FTSE 1000,28%10 501,91
  • Nikkei 225−0,02%57 639,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,55
  • 12.02.26, 10:19

Apollo Group готовит размещение облигаций на бирже

Развлекательный и ресторанный концерн Apollo Group, принадлежащий предпринимателю Маргусу Линнамяэ, планирует почти вдвое увеличить число своих заведений в течение пяти лет за счет привлечения дополнительного финансирования.
Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель обещает поочередно вывести бренды концерна на финский рынок.
  Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель обещает поочередно вывести бренды концерна на финский рынок.
  • Foto: Raul Mee
По словам главы Apollo Group Тоомаса Тийвеля, компания намерена увеличить количество управляемых объектов с нынешних 170 до примерно 300.
Новости
  • 30.10.25, 14:19
Концерн Маргуса Линнамяэ нарушил закон при сделке в Литве и получил штраф в размере 7,5 млн евро
Концерн крупного бизнесмена Маргуса Линнамяэ MM Grupp незаконно получил в собственность кинотеатры Forum Cinemas и был оштрафован на 7,5 млн евро.
Новости
  • 27.10.25, 12:33
Apollo нацелен на Финляндию: 20 ресторанов к концу 2027 года
Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.
Новости
  • 20.01.26, 15:43
Линнамяэ закрывает Vapiano в Литве и сокращает работников
Бренд Vapiano, основанный на итальянской кухне и начавший работу в Литве 15 лет назад, сокращает всех сотрудников и покидает Вильнюс, передает литовская деловая газета Verslo Žinios.
Новости
  • 29.09.25, 14:59
Apollo – о планируемых государством ограничениях: кинотеатр в Нарве может закрыться
По словам генерального директора кинотеатров Apollo Кадри Эрм, план государства запретить дубляж фильмов на все языки, кроме эстонского, приведет к тому, что русскоязычная аудитория перестанет ходить в эстонские кинотеатры, пишет rus.err.ee.
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

1
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
2
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
3
Новости
  • 10.02.26, 12:04
Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах
4
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
5
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
6
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы

Новости
  • 12.02.26, 10:53
Десять саун и вид на город: новый спа-комплекс станет частью экосистемы Telliskivi TLN
Биржа
  • 12.02.26, 10:19
Apollo Group готовит размещение облигаций на бирже
Биржа
  • 12.02.26, 09:57
Прибыль Coop Pank в конце года снова начала расти
Биржа
  • 12.02.26, 09:06
Тревожные звоночки для инвестора: скорое пересыхание дивидендов видно заранее
Уроки от трех инвесторов, выжженные каленым железом
Новости
  • 12.02.26, 08:26
Тартуское КСО не расплатилось со строителем по проекту в центре Пярну
Охрана памятников старины требует деньги обратно
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
Биржа
  • 11.02.26, 19:24
Цена на какао стремительно падает
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Здание Coop Pank на улице Маакри в Таллинне.
Новости
  • 11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
18-летнего маклера и предпринимателя из Хаапсалу Йоханнеса Сааревяли вдохновляет мысль о том, что чем раньше он начнет, тем больше опыта у него будет в будущем. Несмотря на юный возраст, за его плечами уже немало начинаний.
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
Присяжный аудитор Майре Отсус-Карпентер
Подсказка
  • 11.02.26, 06:00
Близится подача годового отчета! Что изменилось для фирм инвесторов: НСО, EMTAK, оборот и лицензия
Владельцу футбольного клуба Levadia Виктору Леваде из-за старых проблем придется выложить крупную сумму.
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Жить станет проще, жить станет веселее - во всяком случае тем, кто построил или только собирается что-то построить на своем участке.
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

