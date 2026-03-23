Черный сценарий на топливном рынке: Райво Варе прогнозирует рост цены нефти до $150
Если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся и в апреле, стоимость нефти Brent может вырасти до $150 за баррель, предупредил экономический эксперт Райво Варе. «Это вполне реалистичный сценарий», – сказал он.
Главная проблема не только в дорогой нефти, но и в том, что сокращаются физические возможности производить и перемещать топливо, заявил экономический эксперт Райво Варе на заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом.
Выступая на открытом заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом, Варе пояснил, что 40% денег, обращающихся на нефтяном рынке, носят спекулятивный характер, а это делает цены нервными и усиливает реакцию на любые новости. Но влияние кризиса выходит далеко за рамки цены: повреждение инфраструктуры означает сбой длиной в годы.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.