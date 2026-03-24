Топливный кризис и тайные переговоры: почему Трамп отказался от угроз
Неудержимая эскалация и начавший трещать по швам финансовый рынок вынудили президента США Дональда Трампа сбавить тон. Крупные государства Ближнего Востока тем временем активно работали над деэскалацией, говорится в политическом анализе Bloomberg.
Если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся и в апреле, стоимость нефти Brent может вырасти до $150 за баррель, предупредил экономический эксперт Райво Варе. «Это вполне реалистичный сценарий», – сказал он.
США ускорили переброску десантных кораблей и морских пехотинцев на Ближний Восток на фоне продолжающейся войны с Ираном, сообщили в пятницу, 20 марта, телеканалы NBC и Newsmax со ссылкой на собственные источники.
