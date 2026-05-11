11.05.26, 10:46 Александр Цихилов: основной конфликт эстонской политики связан не с экономикой Главная линия разногласий в современной Эстонии проходит не по экономике, а по вопросам ценностей и идентичности, пишет сооснователь и председатель правления Admirals Александр Цихилов.

Александр Цихилов.

На первый взгляд эстонская политика последних лет вращается вокруг экономики, и для этого есть немало оснований. Налоги, дефицит бюджета, рост цен, стагнация, оборонные расходы и конкурентоспособность бизнеса стали прямым предметом политического конфликта. Переформатирование правящей коалиции в марте 2025 года показало, что в острые моменты экономика действительно может выйти на первый план.

Но если смотреть на политику только через призму экономических дебатов, многое остается необъясненным. Партии с близкими рыночными взглядами нередко оказываются жесткими соперниками. Политик, переходящий из правой партии в левоцентристскую, не всегда выглядит человеком, радикально сменившим убеждения. Геополитика жизненно важна для Эстонии, но в партийной системе она чаще объединяет, чем разделяет.

Эстонская политика устроена сложнее, чем одна линия между «левыми» и «правыми». В ней есть оси разногласий, зоны консенсуса и различия в политическом стиле. Одно дело - о чем партии спорят. Другое - в чем они согласны. И третье - каким языком они говорят с избирателем.

Под осями разногласий здесь следует понимать два ключевых содержательных спора. Первая ось - ценности и идентичности: от традиционализма, ориентированного на сохранение норм, языка и культурной преемственности, до прогрессизма, допускающего более быстрый пересмотр общественных правил и большую открытость миру. Вторая ось - экономика: от этатизма, предполагающего активную роль государства, до либерализма, делающего ставку на рынок и частную инициативу. Где проходит основной конфликт Главная линия разногласий в современной Эстонии проходит не по экономике, а по вопросам ценностей и идентичности. Речь не только о семейной политике или культурной повестке. В эстонском контексте сюда входят язык, школа, миграция, культурная политика, историческая память и вопрос о том, кто и на каких условиях становится частью эстонского общества. В крупных мультикультурных странах ценностный спор чаще ведется вокруг баланса групп и прав. В странах Балтии он устроен жестче. Школьная реформа с переходом на эстонский язык обучения, требования к иностранной рабочей силе, споры о миграции и темпе общественных изменений - это не отвлеченные темы, а повседневная политика. За ними стоит более глубокий вопрос: каким должно быть общественное «мы» в малом национальном государстве. В крупных мультикультурных странах ценностный спор чаще ведется вокруг баланса групп и прав. В странах Балтии он устроен жестче: язык, школа и миграция воспринимаются как элементы сохранения национального ядра. Поэтому спор идет не только о нормах, но и о самой конструкции общества. Экономика остается второй ключевой осью. Ее полюса - этатизм и либерализм: государство против рынка, перераспределение против конкуренции. Экономическая политика быстро выходит на более широкие темы: кто платит за реформы, как понимается справедливость, какую роль государство играет в поддержке семьи, бизнеса, обороны и образования. Именно поэтому обычной экономической шкалы недостаточно. Партия может быть рыночной, но ценностно традиционалистской - или, наоборот, социально ориентированной и прогрессистской. Эти сочетания и делают деление на «левых» и «правых» слишком упрощенным. Геополитика устроена иначе. Для Эстонии вопросы безопасности и внешней ориентации носят почти экзистенциальный характер. Но именно поэтому они не стали главным партийным водоразделом.

Среди основных партий существует широкий консенсус: принадлежность к западному миру, опора на НАТО и ЕС, приоритет безопасности. Различия касаются скорее степени акцента. Партия реформ, «Отечество» и Правые выражают атлантизм жестче, СДПЭ и центристы - умереннее, а EKRE сочетает его с евроскептицизмом. Это разные оттенки одной базовой позиции, а не противоположные лагеря.

Этот консенсус создает фон, на котором обостряются другие споры — прежде всего ценностные и экономические.

Есть и еще одно измерение - стиль политики. Оно не отвечает на вопрос «что», но отвечает на вопрос «как».

На одном полюсе - популизм: эмоциональная мобилизация, апелляция к недовольству, недоверие к элитам. На другом - институционализм: опора на правила, процедуры и управленческую ответственность.

Партии «Отечество» и EKRE могут быть близки по ценностной риторике, но сильно различаться по стилю. Реформисты и Правые близки по экономике и институционализму, но по-разному работают с протестным электоратом. Стиль не определяет содержание, но влияет на восприятие.

Многомерная карта партий

Если смотреть на партии через эту многомерную оптику, привычные ярлыки перестают подходить. Они по-прежнему показательны, но объясняют только часть общей картины. Партии расходятся не только по роли государства в экономике, но и по ценностям, идентичности, степени поддержки атлантизма и стилю политического действия.

Ниже представлена карта основных партий Эстонии. В рассмотрение включены только те партии, чей рейтинг находится выше уровня пятипроцентного электорального барьера:

Партия Ось разногласий: экономика Ось разногласий: ценности и идентичность Геополитический профиль Стиль политики СДПЭ умеренный этатизм умеренный прогрессизм умеренный атлантизм гибридный тип Центристы умеренный этатизм гибридный тип умеренный атлантизм умеренный популизм Партия реформ умеренный либерализм умеренный прогрессизм выраженный атлантизм умеренный институционализм “Отечество” умеренный либерализм умеренный традиционализм выраженный атлантизм гибридный тип Правые выраженный либерализм умеренный прогрессизм выраженный атлантизм выраженный институционализм EKRE гибридный тип выраженный традиционализм евроскептический атлантизм выраженный популизм

Из этой карты следуют не самые очевидные выводы. Социал-демократы и реформисты могут сходиться во мнениях по ценностной ориентации, но спорить по вопросам экономики. Поэтому их конфликт не всегда о том, какой должна быть национальная идентичность: часто это спор о налогах, бюджете и роли государства.

Партии «Отечество» и EKRE на карте оказываются дальше друг от друга, чем подсказывает обычное восприятие. Первая сочетает умеренный традиционализм с рыночной экономикой и выраженным атлантизмом. EKRE стоит на выраженном традиционализме, гибридной экономической позиции и атлантизме с критикой европейских институтов. Это две разные партии правого фланга, а не вариации одной.

Центристская партия остается особым случаем. Экономически партия тяготеет к умеренному этатизму, но по ценностным и геополитическим вопросам ее профиль стал менее определенным. Это уже не прежний центр притяжения русскоязычного электората и не до конца ясный идеологический полюс. Скорее это партия, которая восстанавливается после серьезного кризиса и заново выстраивает свою политическую роль, в том числе и за пределами своего исторического ядра.

Карта неожиданно меняет привычную иерархию правого фланга. По устоявшемуся представлению самой либеральной партией страны считается Партия реформ. Но фактическая налоговая политика последних лет сместила ее ближе к центру, тогда как «Отечество», последовательно требующее снижения налогов, экономически оказывается ближе к полюсу либерализма. Привычное представление и реальная политика - это разные вещи.

При доминировании спора о ценностях и идентичности одна только экономическая повестка не гарантирует места в центре политического конфликта.

Партия «Правые» возникла не случайно: она заняла освободившуюся нишу выраженного экономического либерализма, добавив к нему умеренный прогрессизм и институциональный стиль. В эстонской политике это по-прежнему редкое сочетание. Но его ограничение очевидно: при доминировании спора о ценностях и идентичности одна только экономическая повестка не гарантирует места в центре политического конфликта.

Многомерный анализ государственного политического спектра полезен не только для понимания партий, но и для собственного электорального самоопределения. Старая шкала «левые-правые» предлагает выбрать сторону, не уточняя, какой именно конфликт важнее. Многомерная карта меняет логику: сначала имеет смысл определить, какая ось для избирателя главная - ценности и идентичность, экономика, геополитика или стиль. И только после этого искать партию, наиболее близкую по этой оси, не путая ее с близостью по второстепенным.

Партиям и политическим аналитикам карта дает другой инструмент. Она показывает, на какой оси партия реально конкурирует, а на какой занимает уникальную позицию. Размытость по нескольким осям одновременно тормозит электоральный рост: избиратель не может ясно определить, кто перед ним. Четкость по одной оси, наоборот, создает узкое, но устойчивое узнавание. А смещение иерархии осей со временем означает, что партия с устаревшим позиционированием рискует потерять вес даже без изменения программы.

Меняющаяся иерархия осей

Существуют известные модели многомерного описания политики - ценностные, культурные, идентитарные. Поэтому вопрос не в том, чтобы заново открыть многомерность. Вопрос в другом: какие именно измерения определяют политическую картину в Эстонии сегодня и как они выстраиваются по значимости.

Для сегодняшней Эстонии наиболее убедительной выглядит не список равных осей, а более сложная схема весового влияния. Главная ось разногласий - ценности и идентичность. Вторая - экономика. Геополитика работает главным образом как область широкого согласия. Стиль показывает форму политического самовыражения партий - от популистской мобилизации до институционального языка управления.

Однако эта иерархия не постоянна. Десять лет назад порядок был иным: сильнее работали факторы посткризисной экономики и вопросы доверия к прежним политическим лидерам. Через десять лет центр тяжести тоже может сместиться. Если экономическая ситуация не улучшится, она может стать первичной осью разногласий. Если усилится миграционное давление, ценностно-идентичностная ось станет еще сильнее. А если изменится ситуация с безопасностью, геополитика может из области согласия вполне стать линией острого партийного размежевания.

Эстонскую политику больше нельзя рассматривать как движение по одной линии между сторонниками большей роли государства в экономике и теми, кто делает ставку на свободный рынок. Эта линия важна, но она лишь одна из нескольких.

Чтобы лучше понять политическое пространство Эстонии, нужно уметь оценивать проблематику экономики, ценностей, идентичности, геополитического положения и политической этики. Одни измерения создают разногласия, другие удерживают общий консенсус, третьи отражают форму политического самовыражения партий.

В этом смысле важное свойство эстонской политики - не просто многомерность, а ее изменчивость. Разные политические пространства существуют одновременно, но их влияние на общество не одинаково и не постоянно: одни в данный момент становятся решающими, другие отступают на второй план, третьи удерживают общество от распада на несовместимые лагеря.

Понять эту изменчивость - значит понять не только сами партии, но и общество, которое они пытаются представлять.