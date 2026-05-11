Крах бизнеса по аренде электросамокатов втянул софтверную компанию в процедуру санации

Материнской компании сервиса проката самокатов Tuul – Comodule – предстоит пересмотреть условия облигационного обеспечения на миллионы евро.
Последствия весеннего банкротства прокатного бизнеса электросамокатов Tuul Кристьяна Марусте дошли и до последнего действующего предприятия концерна. Теперь кредиторы Tuul предъявляют свои требования компании Comodule, занимающейся решениями в сфере интернета вещей. На прошлой неделе в отношении Comodule было начато производство по санации – речь идет о многомиллионных обязательствах, с которыми компания не в состоянии справиться.
Временный управляющий компании Tuul Mobility, на которую приходится долговая нагрузка свыше 4 млн евро, предложил прекратить производство без объявления банкротства: 1600 евро на расчетном счете недостаточно для покрытия расходов процедуры.
Если когда-то основатель банкротящегося бизнеса по прокату самокатов Tuul Кристьян Марусте на бумаге был обладателем 50 миллионов, то теперь его минус составляет несколько сотен тысяч евро. «Я, по сути, потерял даже свою квартиру», – констатирует он.
Новый владелец сервиса аренды самокатов Tuul, основанного предпринимателем Кристьяном Марусте, вскоре перекрасит самокаты в красный цвет. Желающих приобрести разработанные в Эстонии самокаты было несколько.
