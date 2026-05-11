  • OMX Baltic−0,37%315,57
  • OMX Riga0,04%881,87
  • OMX Tallinn−0,24%2 116,97
  • OMX Vilnius−0,3%1 455,99
  • S&P 5000,00%7 398,93
  • DOW 300,00%49 609,16
  • Nasdaq 1,71%26 247,08
  • FTSE 1000,27%10 260,25
  • Nikkei 225−0,47%62 417,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,12
Крах бизнеса по аренде электросамокатов втянул софтверную компанию в процедуру санации

Деятельность софтверной компании Comodule могла бы продолжаться, но имеющегося денежного потока недостаточно для обслуживания долговой нагрузки, возникшей в ходе расширения.
Материнской компании сервиса проката самокатов Tuul – Comodule – предстоит пересмотреть условия облигационного обеспечения на миллионы евро.
Последствия весеннего банкротства прокатного бизнеса электросамокатов Tuul Кристьяна Марусте дошли и до последнего действующего предприятия концерна. Теперь кредиторы Tuul предъявляют свои требования компании Comodule, занимающейся решениями в сфере интернета вещей. На прошлой неделе в отношении Comodule было начато производство по санации – речь идет о многомиллионных обязательствах, с которыми компания не в состоянии справиться.
Похожие статьи

Новости
  • 05.05.26, 13:58
Банкротство бизнеса электросамокатов Tuul может завершиться ничем: на счету – 1600 евро, а долги перед инвесторами – миллионы
Временный управляющий компании Tuul Mobility, на которую приходится долговая нагрузка свыше 4 млн евро, предложил прекратить производство без объявления банкротства: 1600 евро на расчетном счете недостаточно для покрытия расходов процедуры.
Новости
  • 31.03.26, 08:57
Кристьян Марусте, ведущий Tuul к банкротству: я потерял все, что у меня вообще когда-либо было
Если когда-то основатель банкротящегося бизнеса по прокату самокатов Tuul Кристьян Марусте на бумаге был обладателем 50 миллионов, то теперь его минус составляет несколько сотен тысяч евро. «Я, по сути, потерял даже свою квартиру», – констатирует он.
Биржа
  • 27.03.26, 14:59
Tuul Mobility подала заявление о банкротстве. Денег на погашение облигаций у компании нет
Компания Tuul Mobility, предоставлявшая услуги по аренде электросамокатов, сегодня подала в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве. Активов для обслуживания облигаций у компании нет.
Новости
  • 13.09.25, 14:43
Самокаты Tuul перейдут во владение латвийской компании, которая привезла в Эстонию красные мопеды
Новый владелец сервиса аренды самокатов Tuul, основанного предпринимателем Кристьяном Марусте, вскоре перекрасит самокаты в красный цвет. Желающих приобрести разработанные в Эстонии самокаты было несколько.
