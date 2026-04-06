Liven начал подготовку к IPO

Более точные условия и график размещения будут опубликованы через систему биржевых сообщений при первой возможности.
В этот четверг, 9 апреля, Liven проведет общее собрание акционеров, на котором будет вынесено на голосование предложение одобрить подготовку к первичному публичному размещению акций и их допуску к торгам. В подготовку входит, например, получение одобрения проспекта в Финансовой инспекции.
Хотя число сделок с квартирами в Таллинне и восстанавливается после зимнего спада, пока на рынке наблюдается «затоваривание» – уже построенных новых квартир при нынешних темпах продаж хватит на два года, а факторов, которые могли бы резко «взбодрить» рынок, не просматривается, считает маклер и аналитик, член Эстонской палаты маклеров Марк Дербнев.
Девелопер недвижимости Liven готовится к первичному размещению акций, которое конкуренты и аналитики считают проверкой на прочность для всего сектора в период, когда продажи новых квартир замедлились, а ситуацию осложняет возможный рост процентных ставок.
С точки зрения инвестора для первичного публичного размещения акций, то есть IPO, не бывает удачного или неудачного времени, потому что хорошее предложение все равно будет хорошо принято инвесторами, заявил сооснователь и руководитель девелопера Liven Андеро Лаур.
