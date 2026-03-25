  • OMX Baltic0,01%312,71
  • OMX Riga−0,41%887,65
  • OMX Tallinn−0,05%2 064,7
  • OMX Vilnius0,06%1 362,58
  • S&P 500−0,37%6 556,37
  • DOW 30−0,18%46 124,06
  • Nasdaq −0,84%21 761,9
  • FTSE 1000,72%9 965,16
  • Nikkei 2252,87%53 749,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,36
  • 25.03.26, 07:00

Маклер об IPO Liven и ситуации на рынке квартир: «Не знаю, есть ли смысл финансировать новые проекты»

Хотя число сделок с квартирами в Таллинне и восстанавливается после зимнего спада, пока на рынке наблюдается «затоваривание» – уже построенных новых квартир при нынешних темпах продаж хватит на два года, а факторов, которые могли бы резко «взбодрить» рынок, не просматривается, считает маклер и аналитик, член Эстонской палаты маклеров Марк Дербнев.
Выход на биржу позволит Liven профинансировать новые проекты на более выгодных условиях. Но так ли нужны Таллинну в текущих условиях новые проекты?
Рынок недвижимости восстанавливается, и цены стабильно растут. Например, цены на квартиры в Таллинне в январе 2026 года выше на 5%, чем в аналогичный месяц прошлого года. В то же время количество сделок составило всего 625, что мало относительно среднего по Таллинну. Но абсолютно нормально для января, когда рынок недвижимости исторически замедляется. В то же время данные февраля, где количество сделок уже 662 сделки, показывают, что рынок просыпается от зимней спячки.
Цены на рынке недвижимости стабильно росли последние два года, и я не вижу причин для их падения. Скорее всего, на протяжении следующих 5 лет, хотя очень сложно загадывать на такую далекую перспективу, мы увидим стабильный рост около 3-5% в год. Конечно, при условии, если внешние политические и экономические факторы не окажут сильного влияния на экономику Эстонии.
Тренды на рынке недвижимости Эстонии формирует Таллинн. Конечно, есть активность на рынке недвижимости вне столицы, но именно столица формирует тренды, которые потом распространяются на все остальные регионы. Мой личный опыт как маклера показывает, что квартиры продаются достаточно быстро. Например, в марте у меня три сделки, и каждая квартира была в продаже не более месяца.

Статья продолжается после рекламы

Liven выбрал неоднозначный момент для IPO
Основные проекты Liven находятся в Таллинне. Прошлый год они закончили с отличной выручкой, почти в 50 миллионов. Выйти на IPO с их стороны – логичный шаг, который позволит использовать при финансировании проектов больше собственных денег и избегать дорогих займов или выпуска облигаций, к чему им приходилось прибегать ранее.
Возможно, время для выхода на рынок акций не самое лучшее. Сейчас в Таллинне предложение новых квартир более 1200. Я бы сказал, что на данный момент предложение новых квартир существенно превышает спрос. Обычно в нашей столице 20-25% от сделок приходится на новые квартиры, но на данный момент их менее 9%. Кроме того, планируется и уже начато некоторое количество новых проектов, что только увеличивает предложение. Сейчас в Таллинне построено достаточно новых квартир, чтобы продавать их в течение двух лет. То есть, грубо говоря, запас товара на складе такой, что магазин может работать два года без завоза товара. Есть ли в таких условиях смысл финансировать новые проекты застройки – я не знаю.
Но в то же время количество проданных новых квартир растет второй год подряд. То есть, например, в 2023 году было продано всего 970 новых квартир, в 2024 году – уже 1320 и в 2025 году – 1425. То есть, мы видим стабильный тренд на рост, который держится уже долгое время. Так что, возможно, самые трудные времена для застройщиков уже прошли, и их оптимизм основан все-таки на уверенном прогнозе.
Инвесторы всегда надеются на быстрый рост рынка, но мне кажется, что рынок недвижимости Эстонии, как и любой взрослеющий организм, достаточно зрелый и входит в ту стадию, когда он не будет меняться с большой скоростью. На цены недвижимости влияют три фактора: это общая экономическая ситуация, демография, инфляция.
У нас нет причин предполагать, что хоть в одном из них будут существенные изменения. По большинству прогнозов, Euribor останется в районе двух процентов, возможно, немного вырастет. Значит, инфляция, скорее всего, сохранится в районе 3-5 процентов.
В то же время у жителей нашего региона есть абсолютно неистребимая вера в недвижимость как инвестицию, что, возможно, заставляет их придавать слишком высокую ценность акциям застройщиков и их продукции.
Похожие статьи

Делов-то: паровозик из Ромашкова, авиакомпании, летящие в тартарары, и неприкасаемый Горхолл
  • 20.03.26, 16:09
Делов-то: паровозик из Ромашкова, авиакомпании, летящие в тартарары, и неприкасаемый Горхолл
Рост процентных ставок сдерживает спрос на жилье и напрямую влияет на финансовое положение почти 193 000 домохозяйств Эстонии, отмечает аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
  • 19.03.26, 08:26
Liven своим IPO нарушает затишье на местной бирже и проверяет готовность инвесторов к риску
Яанус Лаугус, возглавлявший Uus Maa с 1997 года, выбрал себе преемником молодого и амбициозного Арго Пилессона.
  • 20.03.26, 17:19
Рынок недвижимости трясет от отставок боссов, а один бесполезный бизнес не дает покоя
Нынешняя геополитическая ситуация и рост цен на энергию напоминают управляющему фондом LHV Кайусу Кийврамеэсу COVID наоборот: если во время пандемии исчез спрос, то сейчас спрос сохраняется, а исчезло как раз предложение.
  • 22.03.26, 12:30
Управляющий фондом: на рынке рисков, как у лука слоев, но инвесторы все равно действуют по старым шаблонам
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 23.03.26, 06:00
Командированный в Финляндию эстонский строитель выиграл трудовой спор на 10 000 с лишним евро
2
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
3
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
4
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
5
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
6
Новости
  • 23.03.26, 10:27
Глава энергетического агентства предупреждает об углубляющемся хаосе. «Это касается не только нефти и газа»

Последние новости

Новости
  • 25.03.26, 08:59
Российский дрон врезался в трубу Аувереской электростанции
Mнения
  • 25.03.26, 07:00
Маклер об IPO Liven и ситуации на рынке квартир: «Не знаю, есть ли смысл финансировать новые проекты»
Новости
  • 25.03.26, 06:00
Астроном-любитель превратил старую водонапорную башню в самую популярную в Эстонии частную обсерваторию
Новости
  • 24.03.26, 18:42
«Нептун был к нам милостив». Мировая напряженность привела первых в этом году круизных туристов в Таллинн необычно рано
Новости
  • 24.03.26, 18:00
Ленно Уускюла о растущем Euribor: центробанк должен наконец заговорить
Новости
  • 24.03.26, 17:19
Рынок недвижимости в спальных районах Таллинна: где квартиры продаются быстрее всего?
Новости
  • 24.03.26, 16:27
Лиги: Эстония не может позволить себе снижение НСО на продукты
Новости
  • 24.03.26, 16:03
Суд не удовлетворил жалобу Тартуского КСО по делу о санации

Сейчас в фокусе

Член правления Enefit Industry Ханнес Рейнула отмечает, что хотя сланец не спасет Эстонию от подорожания топлива, свою лепту в энергетическую безопасность страны топливо из него все-таки вносит.
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
Решение детальной планировки основано на победившем в архитектурном конкурсе проекте Trinity, подготовленном архитектурным бюро Molumba.
Новости
  • 24.03.26, 14:45
Capital Mill планирует построить в центре Таллинна четыре новых небоскреба
Кристина Каллас возглавляет «Ээсти 200» с 2024 года.
Эпицентр
  • 24.03.26, 12:49
«Ээсти 200» может отказаться от участия в выборах
От шестимесячного Euribor зависит, например, насколько высокими будут выплаты по жилищным кредитам.
Новости
  • 24.03.26, 13:44
Шестимесячный Euribor поднялся до максимума за последний год
Поводом к действию стало замечание одного из читателей. Я решил подписаться на облигации Coop Pank.
Инвестор Тоомас
  • 23.03.26, 18:51
Инвестор Тоомас: ныряю в водоворот облигаций – я сделал выбор в пользу Coop Pank
Главная проблема не только в дорогой нефти, но и в том, что сокращаются физические возможности производить и перемещать топливо, заявил экономический эксперт Райво Варе на заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом.
Новости
  • 23.03.26, 18:07
Черный сценарий на топливном рынке: Райво Варе прогнозирует рост цены нефти до $150
«Теплоснабжение – это не просто трубы, котлы и расчеты. Это часть повседневной жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне и благополучие», – пишет Вольдемар Неллис.
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
Content Marketing
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

