23.04.26, 08:15 Американские биржевые индексы вновь обновили рекорды Wall Street, получивший импульс благодаря силе технологического сектора, завершил день уверенным ростом. И индекс S&P 500, и композитный индекс Nasdaq достигли новых исторических максимумов.

Новые рекорды были установлены на фоне сохраняющейся неопределенности относительно состояния экономики.

Foto: AFP/Scanpix

Американские фондовые рынки в среду выросли до новых рекордных уровней после того, как инвесторы приветствовали решение президента Трампа продлить перемирие с Ираном. Рост возглавил композитный индекс Nasdaq, который прибавил 1,6% и завершил день на рекордно высоком уровне – выше 24 000 пунктов. Новый максимум обновил и индекс S&P 500, выросший более чем на 1%.