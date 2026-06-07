Назад ChatGPT мертв – будущее за агентами: OpenAI планирует большие изменения перед IPO Компания OpenAI, которая сделала ИИ массовым благодаря ChatGPT и сейчас готовится к выходу на биржу, собирается серьезно перекроить свой продукт еще до IPO.

OpenAI планирует превратить ChatGPT в так называемое суперапп-приложение, которое будет больше основываться не только на известном чат-боте, а выведет на первый план инструменты для программирования и ИИ-агентов, которые будут выполнять за клиентов реальную работу, пишет Financial Times.