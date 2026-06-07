ChatGPT мертв – будущее за агентами: OpenAI планирует большие изменения перед IPO

Глава компании Сэм Альтман считает, что в центре следующего цикла роста будут агенты, а не чат-бот.
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OpenAI планирует превратить ChatGPT в так называемое суперапп-приложение, которое будет больше основываться не только на известном чат-боте, а выведет на первый план инструменты для программирования и ИИ-агентов, которые будут выполнять за клиентов реальную работу, пишет Financial Times.
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OpenAI заключила сделку, которая позволит нынешним и бывшим сотрудникам продать акции компании примерно на 6,6 миллиарда долларов. При этом использованная в сделке оценка стоимости компании составляет 500 миллиардов долларов.
Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск Илона Маска против OpenAI и ее руководства во главе с Сэмом Альтманом. Суд пришел к выводу, что миллиардер слишком поздно обратился с иском. Маск заявил, что подаст апелляцию.
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.