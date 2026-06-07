Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%309,78
  • OMX Riga0,09%906,48
  • OMX Tallinn0,16%2 107,47
  • OMX Vilnius0,29%1 449,84
  • S&P 500−2,64%7 383,74
  • DOW 30−1,35%50 866,78
  • Nasdaq −4,18%25 709,43
  • FTSE 1000,07%10 368,05
  • Nikkei 225−1,31%66 588,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,91
  • OMX Baltic0,06%309,78
  • OMX Riga0,09%906,48
  • OMX Tallinn0,16%2 107,47
  • OMX Vilnius0,29%1 449,84
  • S&P 500−2,64%7 383,74
  • DOW 30−1,35%50 866,78
  • Nasdaq −4,18%25 709,43
  • FTSE 1000,07%10 368,05
  • Nikkei 225−1,31%66 588,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,91

ChatGPT мертв – будущее за агентами: OpenAI планирует большие изменения перед IPO

Компания OpenAI, которая сделала ИИ массовым благодаря ChatGPT и сейчас готовится к выходу на биржу, собирается серьезно перекроить свой продукт еще до IPO.
Глава компании Сэм Альтман считает, что в центре следующего цикла роста будут агенты, а не чат-бот.
  • Глава компании Сэм Альтман считает, что в центре следующего цикла роста будут агенты, а не чат-бот.
  • Foto: Reuters/Scanpix
OpenAI планирует превратить ChatGPT в так называемое суперапп-приложение, которое будет больше основываться не только на известном чат-боте, а выведет на первый план инструменты для программирования и ИИ-агентов, которые будут выполнять за клиентов реальную работу, пишет Financial Times.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.10.25, 10:19
OpenAI после продажи акций стала самым дорогим стартапом в мире
OpenAI заключила сделку, которая позволит нынешним и бывшим сотрудникам продать акции компании примерно на 6,6 миллиарда долларов. При этом использованная в сделке оценка стоимости компании составляет 500 миллиардов долларов.
Биржа
  • 02.06.26, 07:51
Anthropic подала заявку на IPO
Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic сообщил в понедельник, что подал конфиденциальную заявку на проведение IPO в США, передает Reuters.
Биржа
  • 03.12.25, 10:46
Anthropic с участием Яана Таллинна готовится к выходу на биржу
Работающий в сфере искусственного интеллекта стартап Anthropic начал подготовку к одному из крупнейших публичных размещений акций, чтобы выйти на биржу раньше OpenAI.
Новости
  • 19.05.26, 12:16
Суд отклонил иск Маска против OpenAI и Альтмана
Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск Илона Маска против OpenAI и ее руководства во главе с Сэмом Альтманом. Суд пришел к выводу, что миллиардер слишком поздно обратился с иском. Маск заявил, что подаст апелляцию.
  • KM
Content Marketing
  • 29.05.26, 10:25
Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 05.06.26, 06:00
Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад
2
Новости
  • 05.06.26, 12:52
VKG вышла из сделки с RMK по поставке леса. Асманн: на такое мы не подпишемся
3
Новости
  • 05.06.26, 11:44
Прибыль Järve Keskus сократилась, но владелец получил солидные дивиденды
4
Новости
  • 06.06.26, 12:13
Viking Line уплотнит график и восстановит сообщение Таллинн-Стокгольм. Но есть небольшое «но»
5
Новости
  • 06.06.26, 14:30
Евросоюз снова готов к расширению: следующая страна уже на подходе
6
Эпицентр
  • 04.06.26, 19:01
Экс-сотрудник Bolt выиграл спор о незаконном увольнении. Теперь он помогает другим защищать свои права

Последние новости

Новости
  • 07.06.26, 14:43
Таллиннский ипподром переехал в Сауэ. Деньги на развитие владельцы надеются получить от тотализатора
Новости
  • 07.06.26, 13:15
В Армении проходят парламентские выборы
Новости
  • 07.06.26, 12:24
ChatGPT мертв – будущее за агентами: OpenAI планирует большие изменения перед IPO
Биржа
  • 07.06.26, 11:42
Победу акциям водородных компаний принесет скорее дефицит электроэнергии, чем зеленый переход
Новости
  • 06.06.26, 15:00
Свежее исследование: в использовании ИИ-инструментов на рабочих местах царит анархия
Новости
  • 06.06.26, 14:30
Евросоюз снова готов к расширению: следующая страна уже на подходе
Новости
  • 06.06.26, 13:15
BLRT предупреждает: если затянуть с выполнением нового Закона о кибербезопасности, это может дорого обойтись
Новости
  • 06.06.26, 12:13
Viking Line уплотнит график и восстановит сообщение Таллинн-Стокгольм. Но есть небольшое «но»

Сейчас в фокусе

Проект предусматривает, что на месте бывшей 7-й школы в Нарве появятся пять современных жилых домов. Однако спрос оказался ниже ожидаемого, и пока возведен только один.
Эпицентр
  • 05.06.26, 06:00
Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад
Viking Cinderella (на фото) и Gabriella начнут ежедневно ходить также между Таллинном и Стокгольмом.
Новости
  • 06.06.26, 12:13
Viking Line уплотнит график и восстановит сообщение Таллинн-Стокгольм. Но есть небольшое «но»
Министр финансов Юрген Лиги понимает, что сокрытие фактических бенефициаров создаст трудности, например, для иностранных журналистов, но судебное решение уже есть, и его нужно выполнять, даже если оно не нравится.
Новости
  • 06.06.26, 11:22
Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты
Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении
Принимавший саммит президент Черногории Яков Милатович (в центре) считает, что план, по которому его страна могла бы стать 28-м членом ЕС к 2028 году, осуществим.
Новости
  • 06.06.26, 14:30
Евросоюз снова готов к расширению: следующая страна уже на подходе
Самый большой круизный лайнер во флотилии Disney помогала строить эстонская компания.
Эпицентр
  • 02.06.26, 06:00
Disney не представляет: как эстонская фирма строила крупнейший лайнер, а украинцы недосчитались денег
В промышленном концерне BLRT, который в этом году с несколькими предприятиями стал субъектом Закона о кибербезопасности, считают, что подпадающие под действие закона компании еще могут избежать цейтнота.
Новости
  • 06.06.26, 13:15
BLRT предупреждает: если затянуть с выполнением нового Закона о кибербезопасности, это может дорого обойтись
Генеральный директор и сооснователь Wallester Сергей Астафьев и руководитель Wallester UK Джулиан Бранд.
Новости
  • 05.06.26, 12:32
Wallester получила лицензию в Британии и увольняет персонал в Эстонии
Oдин из основателей и председатель правления Placet Group Александр Костин.
  • KM
Content Marketing
  • 29.05.26, 10:25
Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026