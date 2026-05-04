BLRT Grupp выходит на рынок Бразилии: концерн учредил дочернюю компанию в Рио-де-Жанейро

Дочерняя компания BLRT Grupp Marine Technology открыла в бразильском Рио-де-Жанейро коммерческий и производственный центр и учредила для работы на местном рынке фирму Marine Technology do Brasil.
BLRT Grupp в пресс-релизе сообщил, что этот шаг знаменует новый стратегический этап на пути концерна к укреплению своих позиций в ключевых направлениях энергетической сферы. Он также открывает возможности для работы на быстро развивающемся энергетическом рынке Южной Америки.
Бразилия – один из важнейших производителей нефти в мире, особенно благодаря своим огромным морским месторождениям, обладающим значительным потенциалом роста.
Входящая в группу и работающая в литовской Клайпеде Marine Technology более 20 лет занимается предоставлением инженерных услуг для разработки морских месторождений нефти и природного газа, а также в сфере возобновляемой энергетики Южной Америки.
Сейчас энергетический сектор Бразилии использует более 500 специальных систем кабельных барабанов диаметром до 18 метров и массой более 100 тонн, предназначенных для намотки, хранения и транспортировки труб и кабелей; эти системы были спроектированы и изготовлены на производственных площадях Marine Technology. Поскольку значительная часть этих систем эксплуатируется уже более 15 лет, на рынке растет спрос на проверку их технического состояния, обслуживание, ремонт и модернизацию.
Новый центр в Рио-де-Жанейро будет поддерживать коммерческую деятельность, управляя финансовыми, юридическими и логистическими процессами, а также оказывая клиентам поддержку для упрощения таможенных процедур. В дальнейшем компания планирует расширять свое присутствие, что означает в том числе формирование команды инженеров, создание производственного подразделения и расширение ассортимента продукции с учетом потребностей клиентов.
