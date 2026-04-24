Акции Intel резко взлетели

В ходе торгов в пятницу акции Intel подскочили более чем на 25%, отреагировав на результаты первого квартала, опубликованные вечером в четверг.
- Intel начнет поставлять чипы в комплекс Terafab, который строит Илон Маск, а также заключила многолетний договор с Google Cloud.
Производитель чипов Intel приятно удивил инвесторов, превысив в первом квартале ожидания аналитиков как по обороту, так и по прибыли. Оборот компании достиг 13,6 млрд долларов (прогноз составлял 12,36 млрд). Прибыль на акцию составила 0,29 доллара, превысив ожидаемые аналитиками 0,01 доллара.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Уроки от трех инвесторов, выжженные каленым железом
Компании с долгой историей выплаты дивидендов внушают инвестору доверие, будто регулярный доход гарантирован, однако не один дивидендный король уже перекрыл краны, и задним числом можно сказать, что признаки этого были заметны заранее.
Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания начала производство роботакси.
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Wall Street, получивший импульс благодаря силе технологического сектора, завершил день уверенным ростом. И индекс S&P 500, и композитный индекс Nasdaq достигли новых исторических максимумов.
Selver дополнил свои успешные кампании новой инициативой – «Фруктовая пятница», в рамках которой каждую пятницу все свежие фрукты и овощи по обычной цене продаются со скидкой 15%. «Пятницы уже сегодня стали настоящим праздником покупки свежих плодов», – говорит руководитель по бизнес-учету Selver Кристьян Андерсон. По его словам, именно в последний день рабочей недели покупатели приобретают больше всего фруктов и овощей.