11.05.26, 09:32 Прибыль Tallinna Sadam упала почти на треть Если оборот Tallinna Sadam в первом квартале сохранился почти на прежнем уровне, то чистая прибыль за год упала почти на треть.

«Первый квартал характеризовался снижением операционных объемов», – отметил глава Tallinna Sadam Валдо Кальм.

Так, в первом квартале Tallinna Sadam получила почти столько же выручки, сколько и годом ранее, – 28,1 млн евро, однако чистая прибыль составила 4,6 млн евро, что на 32,9% меньше, чем в том же квартале прошлого года.