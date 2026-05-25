Австрийский банк взялся за анализ акций LHV и обещает до 30% роста
Банковская группа Erste Group, работающая в Центральной и Восточной Европе, начала подготовку заказного анализа акций LHV Group и опубликовала первый отчет, в котором прогнозирует двукратный рост чистой прибыли.
Erste Group прогнозирует дивиденды на акцию в размере 0,17 евро за 2026 год и 0,20 евро за 2027 год, при этом среднесрочный коэффициент выплат составит 45-48%, что поддержит стабильный рост дохода акционеров в этот период.
Foto: Andras Kralla
Согласно анализу, Erste Group ожидает, что к концу этого года чистый процентный доход LHV достигнет 258,6 млн евро, а совокупный доход – 337,6 млн евро. В финансовом плане LHV общий доход ожидается на уровне 333,6 млн евро.
