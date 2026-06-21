Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На фоне нынешней турбулентности, вызвавшей беспокойство инвесторов, ценовые ориентиры аналитиков предполагают снижение лишь для небольшой группы американских компаний. Наибольшую ценность эксперты видят в секторах, которые до сих пор оставались вне поля зрения большинства.
Опрос инвесторов: что купить с прицелом на десять лет?
Инвесторы, участвовавшие в опросе Äripäev, верят в искусственный интеллект и смотрят в сторону американского технологического сектора, хотя в одном его сегменте видят признаки пузыря. В основном они держатся подальше от двух направлений.
Иран объявил о новом запрете на проход судов через Ормузский пролив. Поводом стали удары израильской армии по югу Ливана, которые в Тегеране расценили как нарушение меморандума, подписанного 17 июня между США и Ираном.