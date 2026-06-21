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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к результатам производителя чипов памяти Micron, чтобы понять, сохранится ли высокая прибыльность и надолго ли хватит спроса.
Самая ожидаемая инвесторами новость появится в среду вечером после закрытия рынка США, когда станут известны результаты производителя чипов памяти Micron Technology.
  • Самая ожидаемая инвесторами новость появится в среду вечером после закрытия рынка США, когда станут известны результаты производителя чипов памяти Micron Technology.
  • Foto: Getty Images/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.Microni tulemused
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