Таллиннская биржа окончательно прекращает торговлю акциями Robus

Компания Robus Group объявила на бирже о проведении аукциона по продаже своей фитнес-экосистемы GymBars PRO. Предложение включает в себя технологию устройства, интеллектуальную собственность и производственные инструменты.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.