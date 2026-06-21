Lamborghini, криптовалюта и быстрые деньги: как финфлюенсеры заманивают молодых инвесторов

Финансовые инфлюенсеры привлекают молодых и неопытных инвесторов демонстрацией роскошной жизни – от частных самолетов и Lamborghini до платных инвестиционных курсов.
- Инфлюенсеры в соцсетях демонстрируют свое богатство с помощью дорогих автомобилей, например, Lamborghini (на фото). Это привлекает молодых инвесторов, которые хотят добиться того же.
- Foto: Massimo Parisi / Alamy / Scanpix
Лукас Димос, ставший известным в соцсетях под именем Blockchain Boy, откровенно откровенно сказал Financial Times, что мир финансовых инфлюенсеров непрозрачен. У 25-летнего молодого человека больше полумиллиона подписчиков в TikTok. В своем аккаунте он рассказывает о криптовалютах и о том, какие токены, по его мнению, будут расти или падать.
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