Swedbank пока не рекомендует покупать Baltic Horizon Fund

Тармо Каротам покидает фонд Baltic Horizon спустя 20 лет работы – происходит это на фоне того, что убытки фонда за три года приблизились к 60 млн евро, а цена пая упала почти на 90%. На вопрос, не убегает ли он с тонущего корабля, Каротам ответил, что теперь можно ждать изменений в лучшую сторону.
После двух десятилетий руководства фондом Baltic Horizon Fund и его предшественником Тармо Каротам передает эстафету и в целом оценивает свой период работы как позитивный. В то же время портфели инвесторов переживают резкое падение, и вопрос о будущем фонда остается открытым.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.