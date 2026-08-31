Кристина Каллас обвинила Центристскую партию в политическом использовании ситуации со школьниками

Союз работников образования Эстонии готовится к официальным переговорам о зарплате учителей, которые начнутся в июне. Профсоюз намерен потребовать от правительства выполнения предвыборного обещания – к 2027 году довести минимальную зарплату учителей до 120% от средней по стране, то есть до 2300 евро в месяц.