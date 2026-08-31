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Кристина Каллас обвинила Центристскую партию в политическом использовании ситуации со школьниками

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») в передаче «Kuum tool» отвергла утверждение о том, что в Таллинне сотни выпускников основной школы остались без мест для продолжения учебы.
По оценке министра образования, в Эстонии вместо нынешних 150-160 гимназий могло бы быть около 100.
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