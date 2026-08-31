Кристина Каллас обвинила Центристскую партию в политическом использовании ситуации со школьниками

Союз работников образования Эстонии готовится к официальным переговорам о зарплате учителей, которые начнутся в июне. Профсоюз намерен потребовать от правительства выполнения предвыборного обещания – к 2027 году довести минимальную зарплату учителей до 120% от средней по стране, то есть до 2300 евро в месяц.
Эстония входит в число стран‑лидеров, где особенно велика доля работников с высшим образованием, занятых на должностях, не требующих такой квалификации. Это печально, и обходится дорого, пишет член правления партии «Правые» Андрес Каарманн.
В Ласнамяэ в 2026/2027 учебном году начнет работу еще одна школа с обучением на эстонском языке – Таллиннская основная школа «Пыхьятяхе». Она откроется по адресу Мартса, 2. Прием в первый класс уже начался.
При накоплении денег для ребенка важна не только доходность инвестиций. Не менее существенно, на чье имя оформляется имущество, как оно будет облагаться налогами и когда фактически перейдет в распоряжение ребенка.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.