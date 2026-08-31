Строящаяся в Эстонии ИИ-фабрика привлекает внимание новых инвесторов. «Кое-что уже на подходе»

В Хюйру под Таллинном в солнечный день тени от черных решетчатых ворот высотой в несколько метров ложатся полосами на асфальт. На воротах размещены предупреждения о видеонаблюдении и вооруженной охране, а за ними скрывается мир, совершенно не похожий на привычную повседневность. Здесь находится дата-центр Greenergy.
В Хюйру в этом году начнет работу первая в странах Балтии фабрика искусственного интеллекта, ради которой дата-центр Greenergy расширят почти за 100 миллионов евро. Первым крупным клиентом станет американская биржевая компания Nebius.
MCF Group Estonia, среди владельцев которой известные эстонские предприниматели, инвестирует около 100 млн евро в дата-центр Greenergy Data Centers. К концу года компания намерена создать первый в странах Балтии дата-центр, предоставляющий инфраструктуру для искусственного интеллекта.
В эстонской политике тронулся лед. Вернее, отдельно взятые депутаты, устремившиеся из правящих партий и оставившие коалицию в меньшинстве. Убежавшие с борта корабля политики – это только начало? Кто побежит следующим?
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.