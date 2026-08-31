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Строящаяся в Эстонии ИИ-фабрика привлекает внимание новых инвесторов. «Кое-что уже на подходе»

Решение компании Nebius инвестировать в Эстонию может в ближайшее время привести к новым подобным новостям, рассказал основатель Tensor Estate, объединяющей инвесторов ИИ-фабрики, Мартин Сало.
Основатель Tensor Estate Мартин Сало рассказал, что приход Nebius привлек внимание к Эстонии и сейчас идет работа над тем, чтобы привести сюда новые аналогичные инвестиции. «Кое-что уже на подходе», – заметил он.
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