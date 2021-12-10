Freedom Holding приобретает MKM Partners LLC

В начале недели исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов и со-исполнительный директор MKM Partners Стивен Л. Мессина сообщили, что Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) («Freedom») дал согласие на приобретение участия в MKM Partners, LLC («MKM Partners»).

По словам Турлова, MKM Partners представляет собой ценную компанию, в которой трудятся выдающиеся стратеги и аналитики. «MKM, несомненно, заметно укрепит интернациональную команду Freedom и ускорит наш рост», – подтвердил Турлов.

Исполнительным директором MKM станет Роберт Вочак, президентом останется Сагар Шет. По оценке Стивена Мессима, слияние компаний пройдет органично и гладко, поскольку люди останутся прежними, а благодаря Freedom возникнут новые возможности для роста. «Freedom – сам по себе большая история динамичного успеха, и он обязательно привнесет в нашу команду множество новых возможностей», – сказал Вочак.

Условием для совершения сделки является одобрение со стороны FINRA и несколько других предпосылок. Сообщение основано на прогнозах, и гарантий по этой части нет.

Что представляет собой MKM Partners?

MKM Partners – это компания, расположенная в Стамфорде и занимающаяся посредничеством, исследованиями, продажами и многим другим. Речь идет об одной из крупнейших и наиболее ценных посреднических фирм в Америке.

Команду выдающихся стратегов возглавляет уважаемый и часто цитируемый Майкл Дарда. Стратеги, входящие в команду, регулярно выступают на новостном канале CNBC, лицом которого является бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, который делится там своими уникальными знаниями и опытом.

Что представляет собой Freedom Holding Corp.?