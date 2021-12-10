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    Freedom Holding приобретает MKM Partners LLC

    В начале недели исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов и со-исполнительный директор MKM Partners Стивен Л. Мессина сообщили, что Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) («Freedom») дал согласие на приобретение участия в MKM Partners, LLC («MKM Partners»).

    По словам Турлова, MKM Partners представляет собой ценную компанию, в которой трудятся выдающиеся стратеги и аналитики. «MKM, несомненно, заметно укрепит интернациональную команду Freedom и ускорит наш рост», – подтвердил Турлов.
    Исполнительным директором MKM станет Роберт Вочак, президентом останется Сагар Шет. По оценке Стивена Мессима, слияние компаний пройдет органично и гладко, поскольку люди останутся прежними, а благодаря Freedom возникнут новые возможности для роста. «Freedom – сам по себе большая история динамичного успеха, и он обязательно привнесет в нашу команду множество новых возможностей», – сказал Вочак.
    Условием для совершения сделки является одобрение со стороны FINRA и несколько других предпосылок. Сообщение основано на прогнозах, и гарантий по этой части нет.
    Что представляет собой MKM Partners?
    MKM Partners – это компания, расположенная в Стамфорде и занимающаяся посредничеством, исследованиями, продажами и многим другим. Речь идет об одной из крупнейших и наиболее ценных посреднических фирм в Америке.
    Команду выдающихся стратегов возглавляет уважаемый и часто цитируемый Майкл Дарда. Стратеги, входящие в команду, регулярно выступают на новостном канале CNBC, лицом которого является бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, который делится там своими уникальными знаниями и опытом.
    Что представляет собой Freedom Holding Corp.?
    Freedom Holding Corp. – это невадская корпорация, занимающаяся различными инвестициями на международном уровне, от Азии до Европы. Компания обеспечивает работой более 2900 человек по всему миру. Главные конторы, кроме прочих, находятся на Кипре и в Америке.
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