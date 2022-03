Чего ожидать в этом году на глобальном рынке цифрового здравоохранения?

Рост цифрового здравоохранения как отдельной отрасли ускорился во время пандемии COVID-19, когда для дистанционного мониторинга и управления здоровьем стали все больше применяться различные технологии, такие как искусственный интеллект и большие данные. Пандемия заставила многие правительства в ускоренном порядке перевести реестры пациентов и лечение в плоскость цифрового здравоохранения – это было обусловлено продолжительными ограничениями и страхом возвращения вируса.

Все это привело к увеличению роста рынка, и такая тенденция сохраняется, поскольку осведомленность людей о преимуществах цифрового здравоохранения повышается. На следующие пять лет прогнозируется рост рынка цифрового здравоохранения в среднем на 16,1% в год, и ожидается, что в 2022 году доход составит 61 миллиард долларов, причем наибольшие доли рынка будут у Китая (18 миллиардов) и у Америки (10,8 миллиарда долларов). Основными двигателями роста рынка являются растущие инновации, предпочтение мобильных технологий и Интернета, а также спрос на управление здоровьем.

Некоторые компании создали специальные пакеты решений для больниц в связи с коронавирусом, которые в своих четких рамках рассматривают конкретные потребности болезни, помогая таким образом оптимизировать скрининг и мониторинг. Иными словами, они помогают больницам распознавать и наблюдать уже «позитивных» пациентов или таких, у которых только начинают проявляться признаки заболевания. Такой проактивный подход может помочь затормозить распространение вируса и обеспечить во всех учреждениях здравоохранения подходящее лечение и качественные результаты.

Болезни, возникающие в результате современного стиля жизни, такие как гипертензия и диабет, в прогнозируемый период участятся. Это повышает осведомленность людей о цифровом здравоохранении, а также веру в него и принятие со стороны работников здравоохранения. Доказанная эффективность этой технологии ведет рынок цифрового здравоохранения к значительному росту.

В последние годы количество интернет-приложений в сфере здравоохранения резко выросло

Использование Интернета позволяет работникам здравоохранения удобнее и быстрее доводить медицинскую информацию до потребителей. Технологический прогресс электронных медицинских карт и связанные с ними новшества способствуют внедрению решений цифрового здравоохранения, что в свою очередь заставляет поставщиков услуг прилагать еще большие усилия, чтобы создавать все более безопасные и интеллектуальные системы, повышающие доступ к ним. Создание удобных для пользователя и экономически эффективных электронных медицинских карт с расширенной функциональностью влечет за собой резкое увеличение использования услуг цифрового здравоохранения, и таким образом значительно способствует росту рынка.

Появление моделей ухода, основанных на ценностях, а также интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в цифровое здравоохранение с целью автоматизации сохранения информации о пациентах и ввода данных для принимающих решения относительно медицинских услуг, упрощение доступа к информации и повышение безопасности информации – все это тоже приводит к увеличению рынка. Такую же задачу выполняет рост числа услуг, более ориентированных на пациента, повышающий их вовлеченность, и увеличение количества исследований и разработок, ускоряющее взаимодействие и интеграцию электронных медицинских карт для улучшения доступа к ним.

Наблюдается ли благодаря пандемии коронавируса рост цен на акции компаний, занимающихся цифровым здравоохранением?

Многие подсекторы и акции значительно выиграли от социальных изменений, обусловленных пандемией. К примеру, телемедицина получила серьезный толчок и, согласно исследованию, проведенному в апреле 2020 года, около 46% американцев использовали ее как альтернативу отмененным визитам к врачам. Дела компаний, предлагающих виртуальные приемы врачей, цифровое здравоохранение, медицинскую диагностику, искусственный интеллект и облачные услуги, которые все это поддерживают, идут весьма неплохо, и у большинства из них акции подорожали.

Teladoc Health, бесспорно, является одним из наиболее ярких поставщиков услуг в сфере цифрового здравоохранения, для которых пандемия стала сильным положительным толчком. Компания предлагает услуги телемедицины, оказывая врачебную помощь дистанционно, через Интернет и по телефону. В 2020 году Teladoc Health приобрели компанию Livongo Health с ее медицинской платформой, обеспечивающей уход за людьми с хроническими заболеваниями, такими как диабет.

Во время пандемии коронавируса возросло использование виртуальных услуг по уходу, но из-за этого слегка замедлился рост Teladoc, поскольку увеличение доступности вакцин позволило некоторым регионам вернуться к нормальной жизни. Тем не менее, перспективы у компании очень хорошие.

Телемедицина и управление хроническими заболеваниями помогают также лучше контролировать расходы на здравоохранение как отдельным людям, работодателям, страховщикам, так и правительствам в целом. Повышенная инфекционная опасность, вызванная различными мутациями коронавируса, позволяет цифровому здравоохранению и в этом году набирать обороты и сохранить свою прочную позицию и после окончания пандемии, поскольку так им смогут лучше пользоваться как пациенты, так и поставщики услуг.

Телемедицина остается одной из важнейших движущих сил увеличения рынка цифрового здравоохранения, поскольку она помогает увеличить доступ к медицинским услугам, минимизировать различные контакты, обеспечивать последовательность лечения и предлагать помощь в ситуациях, не связанных с коронавирусом. Ярким примером этого являются, например, более миллиона пользователей телемедицины от NextGen Healthcare, что, естественно, очень хорошо сказывается на их акциях. Но и вообще во время пандемии весь сегмент цифрового здравоохранения показал значительный рост.

Как, будучи инвестором, определить, акции каких компаний в сфере цифрового здравоохранения лучше?

В общем, поиск хороших акций в сфере цифрового здравоохранения ничем не отличается от стандартных параметров других акций – там и там прежде всего смотрят на тенденции роста. Если рост наблюдается, то это уже довольно хороший показатель того, что компания что-то делает правильно. Даже небольшой рост в течение длительного времени может являться позитивным показателем.

Для того чтобы акция была достойна инвестирования, рост доходов и стоимость должны идти рука об руку. Стоит обратить внимание как на квартальные, так и на годовые отчеты, чтобы посмотреть, растут ли или сокращаются доходы и прибыль. Компании, прибыль которых увеличивается, обычно обладают хорошей операционной и финансовой стабильностью. Но стоит присмотреться и к таким компаниям, у которых есть зарекомендовавшая себя стратегия увеличения продаж, привлечения новых клиентов и разработки новых продуктов.

При выборе отдельных акций следует смотреть на то, каким образом компания вписывается в свою отрасль, и задать некоторые важные вопросы, например, каковы ее результаты по сравнению с конкурентами, насколько велика ее доля рынка, есть ли какое-то преимущество, выделяющее эту компанию. Для объективного сравнения стоит обратить внимание на конкурентов похожей величины или с таким же капитализацией рынка и сопоставить их прибыльность и производительность акций с течением времени.

Не стоит оставлять без внимания и эффективность исполнительного руководства – у компании с хорошим менеджментом в разных коммерческих средах зачастую более высокие цены акций на протяжении длительного времени. Стоит узнать, как долго руководство работает в компании, какой опыт оно с собой принесло, насколько прозрачны и благонадежны его действия.

Подводя итог под сказанным, можно сказать, что стабильная и надежная компания, занимающаяся цифровым здравоохранением, обязательно обладает какими-то из перечисленных положительных качеств, а также имеет низкий или средний уровень долга, хорошую конкурентоспособность в своей сфере и эффективное управление.

Наиболее перспективные акции в сфере цифрового здравоохранения

Согласно прогнозам, глобальный рынок телемедицины к 2028 году увеличится на 32,1% до 636,4 миллиарда долларов. К этому приведет как принятие правительствами многих стран новых стимулирующих экономический рост политик и благоприятных правил возмещения, так и качественная, но при этом существенно снижающая расходы на медицину виртуальная система здравоохранения.

Во многих наименее развитых странах доступ к качественным медицинским услугам ограничен, и, исходя из этого, цель некоторых правительств заключается в том, чтобы именно в таких местах обеспечить доступ к медицинским услугам через цифровые платформы. Некоторые компании готовы делать на этом прибыль.

Teladoc (TDOC) является доминирующим игроком на рынке телемедицины, по состоянию на январь 2022 года у компании насчитывалось 76,5 миллиона приносящих доход членов более чем в 12000 компаний. В 2021 году влияние пандемии коронавируса на медицинскую промышленность, конечно, снизилось, но несмотря на это, компании удалось за год увеличить количество своих платных членов на 50%.

Teladoc постоянно растет благодаря стратегическим слияниям и поглощениям, которые в свою очередь помогают увеличить доходы и расширить их глобальное географическое присутствие. Цель компании на следующие годы – увеличивать ежегодные доходы на 25-30%, этому должно способствовать увеличение платных приемов членов с ростом среднего дохода в расчете на одного члена. Средняя целевая цена акции составит 120 долларов, то есть рост составит 62%.

American Well Corpration (AMWL) – еще одна компания телемедицины с большим потенциалом, предлагающая услуги цифрового здравоохранения. Их приложение обеспечивает неотложную помощь, педиатрическое лечение, управление здоровьем населения, телепсихиатрию, наблюдение за беременностью и родами, а также поддержку грудного вскармливания. Также компания предлагает оборудование для телемедицины, специальные телевизоры, планшеты, киоски и периферийное оборудование. Средняя целевая цена акции составит 7,80 доллара, то есть рост составит 85%.

1Life Healthcare, Inc. (ONEM), владеющая брендом One Medical, управляет платформой первичной медико-санитарной помощи на основе членства. Для этого была разработана специальная модель членства в цифровом здравоохранении, основанная на непосредственной регистрации потребителей и спонсорстве работодателей. Она содержит беспрепятственный доступ к услугам цифрового здравоохранения, а также возможность посещения медицинского центра, которое обычно покрывается медицинской страховкой. В дополнение к этому компаниям, находящимся в собственности врачей, или клиентам, заключившим договоры с One Medical Entities, предлагаются услуги по администрированию и управлению. Средняя целевая цена акции составит 24 доллара, то есть рост составит 114%.