Skechers расширяются, повышая привлекательность акций

Обувь Skechers стремительно завоевывает популярность по всему миру благодаря своему удобству, стилю и высокому качеству. Эта обувь изготавливается прежде всего с заботой о благополучии ног – она прекрасно дышит, отличается высокой износостойкостью и имеет подошву из пены с эффектом памяти – под воздействием веса и тепла она принимает и запоминает форму вашей стопы. Впечатляющая технология, разработанная НАСА!

В конце февраля из-за событий на Украине и вызванных ими глобальных потрясений произошел обвал фондовых рынков во всем мире. Мы считаем, что акции Skechers были и остаются сильно недооцененными в тени этих событий, поскольку коммерческая деятельность компании географически весьма рассредоточена, то есть геополитические риски этому бизнесу не очень страшны.

Skechers постоянно находятся в поисках новых рынков, и в конце декабря прошлого года они объявили о своем расширении на Филиппины. Если раньше для сбыта обуви использовалась третья сторона, то теперь коммерческая деятельность передается дочерней фирме Skechers USA Philippines Inc., чтобы увеличить перспективы роста бренда в регионе. По словам исполнительного директора фирмы, Филиппины обладают большим потенциалом для того чтобы стать ключевым рынком Skechers в Юго-Восточной Азии, поскольку хоть по площади эта страна и небольшая, в ней проживает более 100 миллионов потенциальных новых клиентов.

Skechers – это американский производитель обуви, продающий свою удобную обувь по приемлемым ценам более чем в 180 странах мира.

Skechers флиртуют с метавселенной

Недавно компания начала интересное сотрудничество с Decentraland – децентрализованной платформой в виртуальной реальности, насчитывающей около 300 000 пользователей ежемесячно. В конце марта на этой платформе успешно прошла неделя цифровой моды, в которой, в числе прочих, приняли участие Dolce&Gabbana, Etro, Estée Lauder и Tommy Hilfiger.

Подобного рода мероприятия помогают привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость бренда. Думая о развитии цифрового мира, компания Skechers недавно подала заявки на товарный знак по всему миру, чтобы продавать такие виртуальные товары, как обувь и одежда. Если метавселенная становится все более популярной, то такие новые возможности роста могут играть важную роль в увеличении стоимости компании.

Чтобы привлечь новых клиентов, были начаты инвестиции в объединение цифрового мира и физических магазинов в единую систему с целью обеспечения слаженного многоканального покупательского опыта. Также расширяется спонсорский список, в который уже сейчас входят представители популярных видов спорта, а следовательно, информация о бренде доходит до большего числа потенциальных клиентов.

Мнение инвесторов компании учитывается

Skechers решили применить программу обратного выкупа акций, которая будет проведена в течение трех лет и в результате которой будет выкуплено акций на сумму до 500 миллионов долларов, то есть до 8% всей капитализации рынка. Стоит отметить, что этот процесс был инициирован письмом инвесторов руководству, в котором выражалась просьба об этом шаге вместе с созданием программы по выплате дивидендов.

Это решение, несомненно, повышает привлекательность акций, поскольку, во-первых, они сокращают количество активов у себя на балансе, а во-вторых, повышают доходность. По сути, это означает, что в результате сокращения количества акций, находящихся в обращении, и сохранения доходности на том же уровне увеличивается прибыль на одну акцию. Если же теперь еще будет принято решение о выплате дивидендов, то цена акции благодаря расширению инвестиционной базы еще подрастет.

В прошлом году как маржа валовой прибыли, маржа операционной прибыли, маржа чистой прибыли до налогообложения, так и маржа чистой прибыли у Skechers были выше средних за пять лет, и это можно считать хорошим индикатором стабильного роста.

Финансовые показатели Skechers подтверждают, что компания движется в правильном направлении

Если внимательнее посмотреть на предыдущий год, то чистую прибыль удавалось получить в каждом квартале, хотя обувной бизнес носит сезонный характер. Это обусловлено именно большим разбросом оперирования на глобальных рынках, иными словами, где-то всегда подходящий сезон!

Свободный денежный поток компании – это почти 900 миллионов долларов, то есть почти в два с половиной раза больше, чем задолженность, которая составляет 342 миллиона долларов. Это создает Skechers хорошие условия для обслуживания своего долга, а также для увеличения и расширения своих операционных способностей и инвестирования в различные проекты.

Не менее примечательно и то обстоятельство, что на данный момент Skechers опережают всех своих крупных конкурентов – по годовому росту EBITDA компания превзошла V.F. Corporation, владеющую такими брендами, как Timberland, Vans, Adidas, Puma, Nike и Fila. Отношение цены компании к прибыли (P/E) ниже, чем у упомянутых конкурентов, также ниже, чем у конкурентов мультипликатор EV/EBITDA, и это говорит о том, что Skechers сильно недооцениваются.

Учитывая все вышесказанное, акции Skechers U.S.A. Inc. (SKH) на данный момент привлекательнее, чем акции их конкурентов. Хорошие финансовые показатели, стабильный рост и повышающие доходность программы добавляют уверенности в этом. Рынок снова становится более оптимистичным, и по нашим оценкам (а также других крупных инвестиционный компаний, таких как Morgan Stanley и Deutche Bank), стоимость недооцененных акций Skechers в ближайшие месяцы увеличится. Предполагаемая целевая цена за акцию составит 52 доллара, что на 36% больше рыночной стоимости акции на данный момент.