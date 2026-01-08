Государство упрощает правила госзакупок. «Государственная закупка – не ритуал, а инструмент»

Таллинн может оказаться не готов к снегопаду – город взял на себя расчистку тротуаров, но увяз в тендерах, которые пришлось отменить. В итоге к наступлению холодов, когда снег может выпасть в любой день, контракт заключен только у одной управы. Остальные планируют выкручиваться по-разному – и не факт, что успешно.