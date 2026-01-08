Государство упрощает правила госзакупок. «Государственная закупка – не ритуал, а инструмент»

«Государственная закупка – не ритуал, а инструмент», – заявил министр финансов Юрген Лиги. По его словам, государство должно прекратить ситуацию, при которой процедура становится самоцелью.
Foto: Liis Treimann
Правительство одобрило и направит в Рийгикогу законопроект о внесении изменений в Закон о государственных закупках, сообщили в пресс-службе правительства. Действующие правила и пороговые значения на протяжении многих лет оставались неизменными, и цель изменений – сделать порядок государственных закупок проще и быстрее.
