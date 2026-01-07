Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
  • OMX Baltic0,2%315,14
  • OMX Riga−0,43%925,87
  • OMX Tallinn0,17%2 068,74
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 5000,01%6 945,49
  • DOW 30−0,35%49 290,44
  • Nasdaq 0,17%23 587,29
  • FTSE 100−0,74%10 047,79
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 07.01.26, 14:49

«Я работал под руководством фондов – мне не понравилось». Владелец Puukeskus продает бизнес генеральному директору

Владелец Puukeskus Атсо Матсалу продал компанию ее нынешнему генеральному директору Мадису Сандеру, а также Марту Рельве, который ранее руководил Kaupmees Grupp.
Атсо Матсалу был владельцем Puukeskus почти десять лет, а в компании в общей сложности проработал 25 лет. Для него было важно, чтобы вместо какого-нибудь инвестиционного фонда собственниками стали эстонцы, которые хотят развивать компанию.
  • Атсо Матсалу был владельцем Puukeskus почти десять лет, а в компании в общей сложности проработал 25 лет. Для него было важно, чтобы вместо какого-нибудь инвестиционного фонда собственниками стали эстонцы, которые хотят развивать компанию.
  • Foto: Andras Kralla
Сейчас в фокусе

В ситуации, когда деятельность частного лица вызывала подозрения примерно пять-шесть лет назад и отсутствуют жалобы на его бизнес-деятельность, нет оснований утверждать, что заявитель не обладает корректной деловой репутацией и надежностью, посчитал суд.
Новости
  • 06.01.26, 06:00
Спасла Конституция: предприниматель, едва не потерявший бизнес из-за уголовного дела, выиграл в суде
Член правления Hendaya Invest Керон Сепп.
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
Владимир Путин и Дональд Трамп — политики на редкость мирные, но что это означает для остального мира?
Mнения
  • 06.01.26, 08:46
Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях?
У Яана Таллинна есть четкая стратегия того, как держать искусственный интеллект под контролем. «Я стараюсь инвестировать в ИИ-компании просто для того, чтобы быть внутри процесса и разговаривать с людьми. В конечном счете – по крайней мере пока – все, что происходит в компаниях, находится под контролем людей».
Интервью
  • 05.01.26, 09:00
Предприниматель года – скромный миллиардер, который пытается обуздать ИИ: «Если правительство США этого не делает, это сделаю я»
Долгосрочные сотрудники Ambient Sound Investments могут продать полученную в качестве вознаграждения долю обратно компании. Генеральный директор и миноритарный акционер Таунo Татс работает в компании с 2007 года. (Фото сделано в 2012 году)
Новости
  • 05.01.26, 16:58
Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев
Супруги и деловые партнеры Рита и Янно Вялинг говорят друг другу: «Мы справимся вместе!»
Интервью
  • 05.01.26, 06:00
Совладелица семейной компании: «Наш сектор в 2025 году прошел свое дно»
Таави Ильвес прогнозирует рост индекса Таллиннской фондовой биржи почти на 10 процентов.
Биржа
  • 06.01.26, 12:00
Прогноз инвесторов на 2026 год: оптимизм в США сталкивается со страхом пузыря, от Таллиннской биржи ждут сюрприза
