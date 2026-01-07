«Я работал под руководством фондов – мне не понравилось». Владелец Puukeskus продает бизнес генеральному директору

Атсо Матсалу был владельцем Puukeskus почти десять лет, а в компании в общей сложности проработал 25 лет. Для него было важно, чтобы вместо какого-нибудь инвестиционного фонда собственниками стали эстонцы, которые хотят развивать компанию.
Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Деревообрабатывающий и лесной сектор завершает еще один непростой год. Однако даже настроенные оптимистично промышленники по-прежнему больше всего обеспокоены доступностью сырья; решение этой проблемы, по их мнению, не должно ложиться на плечи предпринимателей.
Инвестициям в деревообрабатывающую промышленность сейчас мешают неопределенность в лесной политике, ограниченная доступность сырья, большие энергозатраты и стремительно растущие киберугрозы, рассказали представители отрасли.
Министерства экономики и внутренних дел намерены разрешить привлекать в сектора промышленности и логистики тысячи иностранных работников, минимальная зарплата которых будет значительно ниже, чем сейчас. По оценке критиков, это лишит местных жителей защиты на рынке труда, а поставленные в проекте цели можно реализовать и в рамках действующих законов.