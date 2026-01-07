Telia сократит до 50 сотрудников

Äripäev летом этого года уже писал, что эстонские миноритарные акционеры много лет назад выиграли суд у корпорации Telia, но до сих пор не знают ни о победе, ни о том, что имеют право получить деньги от телекоммуникационного гиганта. Теперь некоторым из них все-таки удалось получить компенсации.