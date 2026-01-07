Telia сократит до 50 сотрудников

В начавшемся году Telia Eesti объединит направления технологий и инфраструктуры, а также ИТ и аналитики под единым управлением. Это приведет к сокращению от 30 до 50 должностей в течение 2026 года, сообщается в пресс-релизе.
Президенту и генеральному директору шведской телекоммуникационной компании Telia Company Патрику Хофбауэру на экономической конференции Äriplaan 2026 пришлось отвечать на острые вопросы эстонской публики.
Äripäev летом этого года уже писал, что эстонские миноритарные акционеры много лет назад выиграли суд у корпорации Telia, но до сих пор не знают ни о победе, ни о том, что имеют право получить деньги от телекоммуникационного гиганта. Теперь некоторым из них все-таки удалось получить компенсации.
Хотя для маркетинга важно, чтобы информация о компании и ее сотрудниках была доступна всем в интернете, это делает их легкой добычей для злоумышленников, которые, выдавая себя за найденного на сайте или в соцсетях руководителя, ежегодно обманом выманивают по электронной почте миллионы евро.