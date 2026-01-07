Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,21%315,16
  • OMX Riga−0,29%927,18
  • OMX Tallinn0,19%2 069,15
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 5000,00%6 944,82
  • DOW 300,00%49 462,08
  • Nasdaq 0,65%23 547,17
  • FTSE 100−0,62%10 060,04
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,24
  • 07.01.26, 11:34

Telia сократит до 50 сотрудников

Telia Eesti объединяет управление технологиями и ИТ и сократит от 30 до 50 должностей.
Офис Telia в Мустамяэ.
  • Офис Telia в Мустамяэ.
  • Foto: Andras Kralla
В начавшемся году Telia Eesti объединит направления технологий и инфраструктуры, а также ИТ и аналитики под единым управлением. Это приведет к сокращению от 30 до 50 должностей в течение 2026 года, сообщается в пресс-релизе.
