Признанные бухгалтерские предприятия

Александра Хлебников-Клинк, прокурист признанной бухгалтерской фирмы Albiorix.

Как известно, у наших соседей в Латвии, произошли «Изменения в законе «О бухгалтерском учете», в которые вошли пункты правил перехода — о вступлении в силу отдельных положений о лицензировании бухгалтерских услуг. Изменения предусматривают лицензирование бухгалтеров внешних услуг, которое с 2021 года обеспечивает Служба государственных доходов Латвии. СГД выдает лицензию бухгалтеру внешних услуг, продлевает срок ее действия (перерегистрация), приостанавливает, отзывает и контролирует деятельность внештатных бухгалтеров. Лицензия внештатному бухгалтеру выдается на пять лет.

Согласно законодательству в Латвии, бухгалтер внешних бухгалтерских услуг, это лицо, которое на основании письменного договора с предприятием (кроме трудового договора) обязуется предоставлять или предоставляет клиенту бухгалтерские услуги. Соответственно, у него квалификация должна соответствовать как минимум профессиональной квалификации требуемого уровня, подтвержденному соответствующим дипломом или свидетельством в области бухгалтерского учета, экономики, управления или финансов. Изменения в законе предусматривают, что Служба государственных доходов должна вести публичный регистр внештатных бухгалтеров, который предоставит возможность получателям услуги удостовериться в праве соответствующего лица предоставлять бухгалтерские услуги клиентам. Бухгалтеры (юридические и физические лица), получившие лицензию на оказание бухгалтерских услуг, вносятся в регистр лицензированных бухгалтеров, оказывающих услуги клиентам, который находится в открытом доступе на сайте СГД Латвии.

Эстонская ассоциация бухгалтеров по примеру Латвии рассматривает также этот вопрос, чтобы поставить его на рассмотрение в парламент. В Эстонии отсутствует пока такое обязательство, при котором все физические или юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую лицензию. Под руководством Комитета бухгалтерских услуг Эстонской ассоциации бухгалтеров с 2020 года инициируется признание бухгалтерских компаний. «Признанная бухгалтерская компания ERK» — это, по сути, знак качества, подчеркивающий профессионализм и надежность конкретного поставщика бухгалтерских услуг. Кроме того, Эстонская ассоциация бухгалтеров дважды в год организует профессиональные экзамены для бухгалтеров для получения профессионального сертификата бухгалтера как знака качества. В целях повышения доверия работодателя и установления единых правил оценки созданы профессиональные стандарты бухгалтерского учета, на основании которых можно подтвердить уровень своей квалификации. Любому уважающему себя бухгалтеру важно считаться профессионалом не только на основании диплома учебного заведения и впечатляющего резюме, но и на основании профессионального сертификата. В настоящее время в профессиональной сфере бухгалтерского учета действуют три профессиональных стандарта: Бухгалтер 5 уровня; Старший бухгалтер 6 уровня; Главный бухгалтер 7 разряда.

Приобретенная квалификация у бухгалтеров или знак качества, который получила компания в результате пройденной сертификации, безусловно является профессиональным подходом и определяет компетентность как для физического, так и для юридического лица, поскольку у них можно без опасения приобретать качественные услуги по оказанию бухгалтерских услуг, как у специалистов. Признание происходит в соответствии с «Порядком признания бухгалтерской компании», утвержденным Советом ERK. Чтобы получить признание, бухгалтерская компания должна соответствовать критериям оценки, представленным в документе «Требования к признанной бухгалтерской компании ERK». Соответствие требованиям проверяет независимый сертифицированный (CIA) или аттестованный (CGAP) внутренний аудитор, которого бухгалтерская компания, претендующая на признание, выбирает по своему усмотрению из числа членов Эстонской ассоциации внутренних аудиторов и оплачивает подтверждение соблюдения требований в соответствии с договором, заключенным с внутренним аудитором. К выполнению требований, правильность которых подтверждена внутренним аудитором, относятся, например, такие требования, как: в компании имеется оценка рисков и резервный план для обеспечения непрерывности работы; количество работников (или членов правления), имеющих действующий профессиональный сертификат 6 уровня или профессию присяжного ревизора; компания соблюдает правила защиты данных, изложенные в Законе о защите личных данных и Общем регламенте ЕС о защите личных данных; компания соблюдает правила, установленные Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; компания реализует адекватные меры по обеспечению качества при предоставлении бухгалтерских услуг и т. д. На сегодняшний день Эстонской ассоциацией бухгалтеров признаны только 19 бухгалтерских компаний, список которых можно найти на сайте Эстонской ассоциации бухгалтеров www.erk.ee/tunnustamine/tunnustatud-ev . Среди этого списка компания Albiorix – первая, которая прошла сертификацию ведущими специалистами в области экономики и бухгалтерии, и которая получила признание под первым номером 001. Кроме того, стоит отметить, что также компания периодически отправляет своих работников на курсы повышения квалификации и сдачу экзаменов на получение профессионального стандарта: Бухгалтер 5 уровня; Старший бухгалтер 6 уровня.

Было бы правильно и разумно, как и в Латвии, рассмотреть обязательство и в Эстонии, согласно которому все физические или юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую лицензию. В тоже время стоит отметить, что присутствует и обеспокоенность, обусловленная отсутствием таких обязательств в государственных органах, например, таких как Налоговый и Таможенный департамент. Сферой деятельности Налогового и Таможенного департамента является контроль налогообложения частных и физических лиц и их уплаты налогов. Соответственно в данной сфере, налоговые органы в лице налоговых аудиторов, которые производят контроль физических и юридических лиц, по понятным причинам обязаны иметь кроме полученных знаний и опыта в области финансов и бухгалтерского учета, соответствующую степень знаний (точнее ее оценку), которая отвечала бы профессиональным стандартам. Например, у обычного государственного чиновника в лице налогового аудитора должны знания соответствовать стандартам Бухгалтера 5 уровня, а руководитель отдела налоговых аудиторов - обязан подтвердить свои знания профессиональным стандартом Старшего бухгалтера 6 уровня. Таким образом обязательство, согласно которому физические или юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую лицензию, должно пропорционально также распространяться и на налоговых аудиторов, которые совершают проверку лиц, получивших соответствующую сертификацию. В другом случае может считаться не справедливым обстоятельство, при котором, налоговый орган, не имеющий сертификации, будет совершать проверку специализированных лиц и делать свои заключения, и что в данном контексте можно именовать, как ущемление прав лиц, которые прошли контроль, доказали свои знания и получили соответствующий уровень профессионального стандарта. Однако на практике наблюдаются иные сложности, при которых государство дает проверяющим физические и юридические лица налоговым аудиторам в Налоговом и Таможенном департаменте преимущество, так сказать, их невиновности и неприкосновенности. Налоговые аудиторы выносят налоговые решения, при которых обязанность доказательств возлагается на самих предпринимателей, в случае оспаривания этого решения.

В государстве, которое является демократичным для своих граждан, должны распределяться права и обязанности каждого из нас таким образом, чтобы прежде всего не затрагивало и не нарушало само право. Физические и юридические лица, которые подтвердили свои умения и знания соответствующими сертификатами, являются высококлассными специалистами в своей области, а значит, и оценку, которую они дают тем или иным действиям, стоит учитывать и принимать во внимание. В то время, как и к фирмам, получившим соответствующие признание, нужно относиться как к экспертам. Поэтому я, как специалист, настоятельно рекомендую компаниям, которые не являются бухгалтерскими бюро, но у которых все же работниками являются бухгалтеры, обеспечить их подготовкой в получении профессиональных стандартов 5-го и 6-го уровня. В условиях, когда получения профессионального статуса является еще пока не обязательным, гораздо проще получить сертификацию, чем в условиях, при которых понадобилось бы короткое время на обучение и сдачу экзаменов. Желаю всем компаниям, целью которых является не только развитие собственной деятельности, но и развитие своих сотрудников-подчиненных и получение для них профессиональной квалификации, успешно в скором времени приобрести соответствующие квалификации у бухгалтеров или знака качества.